Pese a una amonestación de Edson Álvarez en los primeros minutos, West Ham logra una importante victoria ante Stoke City

Jugadores del West Ham en festejo de gol ante Stoke City | @WestHam

El encuentro comenzó con siete minutos de retraso debido a una lesión del árbitro Tom Nield durante el calentamiento

Con Edson Álvarez en el terreno de juego, West Ham regresó a la senda del triunfo tras imponerse por 1-0 al Stoke City en el London Stadium, en compromiso correspondiente a la Jornada 18 de la Championship. Los Hammers rompieron una racha de seis partidos consecutivos sin conocer la victoria.

El encuentro comenzó con siete minutos de retraso debido a una lesión del árbitro Tom Nield durante el calentamiento, situación que obligó al cuarto oficial, Tim Robinson, a asumir la conducción del partido. Las complicaciones continuaron para los locales, que perdieron a su capitán Jarrod Bowen por lesión al minuto 10.

Edson Álvarez, jugador mexicano, previo al partido del West Ham ante Stoke City | Jugadores del West Ham en festejo de gol ante Stoke City | @WestHam

Edson Álvarez disputó los 90 minutos con West Ham

El Machín recibió la confianza de Scott Parker y disputó su tercer encuentro consecutivo como titular. El seleccionado mexicano buscó hacerse presente en el marcador al minuto 12 con un disparo de pierna derecha desde fuera del área, aunque su intento pasó desviado de la portería visitante.

Tres minutos después, Álvarez recibió la tarjeta amarilla tras cometer una infracción sobre el surcoreano Bae Jun-ho. Pese a la amonestación temprana, el mexicano permaneció en el terreno de juego durante todo el compromiso y colaboró en las labores defensivas del conjunto londinense.

West Ham generó varias oportunidades durante la primera mitad, entre ellas un disparo de Mohamadou Kanté que se estrelló en el poste y un remate de cabeza de Tomás Soucek que detuvo el guardameta Viktor Johansson. Sin embargo, ambos equipos se marcharon al descanso sin anotaciones.

Konstantinos Mavropanos, jugador del West Ham, en festejo de gol ante Stoke City | @WestHam

West Ham consiguió su primera victoria bajo el mando de Scott Parker

La recompensa para los Hammers llegó al minuto 71, cuando Konstantinos Mavropanos aprovechó un servicio de Arne Engels desde el tiro de esquina para mandar el balón al fondo de las redes y marcar la única anotación del encuentro.

Con este resultado, Scott Parker consiguió su primera victoria como entrenador del West Ham, que además frenó una racha de cinco triunfos consecutivos del Stoke City.