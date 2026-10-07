Precio del dólar hoy 7 de octubre de 2026: ¿a cuánto está el tipo de cambio en México?

Este es el precio del dólar hoy 7 de octubre de 2026 / iStock

El dólar estadounidense se cotiza alrededor de los 18.03 pesos mexicanos durante las primeras horas de este miércoles 7 de octubre de 2026, de acuerdo con el promedio reportado entre instituciones bancarias

El dólar estadounidense se cotiza alrededor de los 18.03 pesos mexicanos durante las primeras horas de este miércoles 7 de octubre de 2026, de acuerdo con el promedio reportado entre instituciones bancarias. La cotización puede cambiar durante el día debido a los movimientos del mercado cambiario. La moneda mexicana viene de una jornada positiva. El martes 6 de octubre, el tipo de cambio de cierre de jornada registrado por Banco de México fue de 17.9725 pesos por dólar, mientras que el peso mostró una apreciación frente a la divisa estadounidense.

¿A cuánto está el dólar hoy en México?

Durante las primeras horas de este miércoles, el dólar se ubica en alrededor de 18.03 pesos por unidad en promedio en instituciones bancarias. En cuanto a las operaciones de compra y venta, una referencia de cotizaciones bancarias reporta un promedio de 17.6381 pesos para la compra y 18.2369 pesos para la venta. Estos precios pueden variar dependiendo del banco y de la hora en que se realice la operación.

Por ello, si una persona busca comprar dólares en efectivo, deberá considerar que el precio de venta para el cliente normalmente es mayor que la cotización de referencia del mercado.

El precio del dólar registra movimientos frente al peso mexicano este miércoles 7 de octubre de 2026. / iStock

¿Cuál es el tipo de cambio oficial de Banxico?

El Banco de México estableció un tipo de cambio FIX de 17.9670 pesos por dólar, correspondiente a la determinación del martes 6 de octubre. Este indicador es utilizado como referencia oficial para determinadas operaciones y obligaciones denominadas en dólares. Además, Banxico reportó un tipo de cambio de cierre de jornada de 17.9725 pesos por dólar al término de las operaciones del martes.

Es importante no confundir el FIX con el precio que ofrece un banco en ventanilla, ya que las instituciones financieras manejan sus propias cotizaciones de compra y venta.

¿Cuánto valen 100 dólares en pesos mexicanos?

Tomando como referencia un tipo de cambio cercano a 18.03 pesos por dólar, 100 dólares equivaldrían aproximadamente a 1,803 pesos mexicanos. No obstante, el monto final puede ser diferente si se realiza la conversión en un banco o casa de cambio, debido al precio de compra o venta y, en algunos casos, a las comisiones.

Importante: el precio del dólar cambia constantemente durante la jornada, por lo que la cotización puede ser diferente al momento de realizar una operación.