¿Quién es Jiots? El youtuber que confrontó a Epigmenio Ibarra por un préstamo de 150 millones

El creador de contenido, cuyo verdadero nombre es Héctor Márquez, protagonizó una discusión con el productor de televisión

El Jiots, uno de los creadores de contenido mexicanos reconocidos por sus entrevistas callejeras y preguntas incómodas, volvió a colocarse en el centro de la conversación después de protagonizar un enfrentamiento verbal con Epigmenio Ibarra, productor de televisión y cofundador de Argos Comunicación. El encuentro ocurrió en un supermercado, donde el youtuber aprovechó para cuestionarlo sobre un crédito de 150 millones de pesos que el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) otorgó a la empresa productora en 2020.

El video comenzó a circular en redes sociales y despertó la curiosidad de miles de usuarios, no solamente por la reacción del productor, sino también por la identidad del hombre que decidió abordarlo públicamente. Aunque para algunos se trata de un personaje conocido desde hace varios años, otros apenas descubrieron a Héctor Márquez, nombre real de El Jiots, quien cuenta con una trayectoria vinculada a la radio, la televisión, la publicidad y la creación de contenido digital.

El Jiots protagonizó un enfrentamiento verbal con Epigmenio Ibarra, productor de televisión / Especial

¿Qué pasó entre El Jiots y Epigmenio Ibarra?

La discusión comenzó cuando El Jiots se encontró con Epigmenio Ibarra en los pasillos de una tienda de autoservicio y decidió preguntarle sobre el crédito de 150 millones de pesos relacionado con Argos Comunicación. El financiamiento fue otorgado en 2020 por Bancomext, una institución de banca de desarrollo del Estado mexicano, a la empresa de la que Ibarra es cofundador.

Durante el intercambio, el creador de contenido cuestionó al productor sobre el pago del préstamo, provocando una respuesta en la que Ibarra rechazó que el crédito hubiera sido concedido a título personal y señaló que el beneficiario fue una empresa.

“Es usted un mentiroso y no me lo hicieron a mí [el préstamo], se lo hicieron a una empresa”.

La confrontación se convirtió en un tema de conversación en plataformas digitales, donde usuarios compartieron fragmentos del encuentro y debatieron sobre los recursos otorgados a la productora. Sin embargo, es importante precisar que el crédito fue concedido a Argos Comunicación y no directamente a Epigmenio Ibarra como persona física. La discusión difundida tampoco permite establecer por sí sola cuál es el saldo actual del financiamiento ni si existe algún incumplimiento de pago.

El cofundador de Argos Comunicación le respondió al creador de contenido / Especial

¿Quién es El Jiots y cuál es su verdadero nombre?

Detrás del personaje conocido como El Jiots se encuentra Héctor Márquez, creador de contenido nacido el 16 de noviembre de 1977 en la Ciudad de México, de acuerdo con la semblanza biográfica citada por El Heraldo de México. Antes de alcanzar popularidad en internet, Márquez desarrolló una carrera en distintos espacios de comunicación y producción audiovisual, experiencia que posteriormente aprovechó para construir un estilo de entrevistas basado en la improvisación, la ironía y las preguntas inesperadas.

Su infancia transcurrió entre la capital del país y diferentes zonas del Estado de México, después de que sus padres se divorciaron y se trasladó a vivir con su madre. Durante esa etapa habitó en colonias populares vinculadas con municipios como Coacalco y Tultitlán, donde comenzó a desarrollar una personalidad que años más tarde se reflejaría en el personaje que lo hizo conocido.

Según contó en el programa Maca Talks, desde pequeño mostró facilidad para aprender y comenzó su formación escolar antes de la edad habitual. Debido a las responsabilidades laborales de su madre, acompañaba a su hermana mayor al preescolar y aprendió a leer y escribir rápidamente, situación que permitió a su familia gestionar su ingreso anticipado a la primaria John F. Kennedy, ubicada en la colonia Jardín Balbuena.

Esta circunstancia provocó que durante buena parte de su vida escolar conviviera con compañeros mayores que él. Posteriormente continuó sus estudios hasta llegar a la universidad, donde cursó Ingeniería en Alimentos en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de acuerdo con la información biográfica difundida sobre su trayectoria.

La discusión entre ambos escaló en redes sociales donde la gente se empezó a dividir / Especial

De trabajar en la Central de Abastos a entrar en los medios

Antes de consolidarse en la industria del entretenimiento, Héctor Márquez tuvo diferentes empleos para cubrir sus gastos personales y escolares. Uno de ellos fue en la Central de Abastos de Tultitlán, donde participó en la administración de concesiones relacionadas con el cobro de estacionamientos y peaje, actividad que le permitió obtener ingresos y establecer contacto con comerciantes de la zona.

Su acercamiento profesional a los medios de comunicación comenzó cuando tenía aproximadamente 16 o 17 años, según ha relatado en entrevistas concedidas a Rayos X Podcast y El Heraldo de México. Durante esa etapa conoció a la locutora Claudia Arellano en el establecimiento El Hijo del Cuervo, encuentro que posteriormente le abrió las puertas para relacionarse con personas involucradas en la producción radiofónica.

Fue a través de ese contacto como logró acercarse a Martín Hernández, productor y diseñador de audio que se encontraba vinculado con W Radio. Aquella experiencia representó uno de sus primeros pasos dentro de la industria y le permitió conocer el funcionamiento de las cabinas, la producción de contenidos y los formatos de entretenimiento que años más tarde influirían en su propio proyecto.

¿En qué programas trabajó El Jiots antes de YouTube?

Con el paso de los años, Héctor Márquez colaboró con empresas como MVS Radio y Exa TV, donde desarrolló actividades relacionadas con la dirección creativa, edición, posproducción y elaboración de campañas publicitarias. Su experiencia no estuvo limitada a aparecer frente a un micrófono, ya que también participó en la construcción de conceptos y materiales que formaron parte de la identidad de diferentes proyectos.

Entre los trabajos que se le atribuyen se encuentra su participación en el desarrollo del eslogan comercial “Ponte Exa”, además de su labor como realizador del programa Motel Diablito, vinculado con el comediante Mauricio Barrientos, conocido como El Diablito.

Estas experiencias le permitieron familiarizarse con el humor, la edición de video y las dinámicas de interacción con el público, herramientas que terminaron siendo fundamentales para el contenido que produciría posteriormente en internet. De esta manera, cuando las plataformas digitales comenzaron a ganar popularidad en México, Márquez ya contaba con conocimientos de producción y una trayectoria dentro de los medios tradicionales.

¿Por qué se llama El Jiots? Así nació su personaje

El nombre El Jiots tiene un origen relacionado con las bromas, las llamadas telefónicas y las experiencias que Márquez vivió durante su etapa en la radio. Según explicó en entrevistas con Rayos X Podcast y Maca Talks, el personaje surgió después de observar cómo algunos locutores de El Mañanero se burlaban de radioescuchas que participaban en las transmisiones sin que nadie les respondiera de la misma manera.

Ante esa dinámica, decidió crear una personalidad sarcástica que pudiera intervenir mediante llamadas telefónicas y confrontar verbalmente a quienes estaban frente a los micrófonos. Para mantener el anonimato utilizaba teléfonos fijos y adoptó un tono provocador que poco a poco comenzó a distinguirlo de otros participantes.

La inspiración para el nombre llegó durante un viaje en transporte público por el Estado de México, cuando presenció una discusión entre estudiantes y escuchó que uno de ellos llamó al otro "a ti te dicen el jiotes". La expresión llamó su atención y decidió investigar su significado.

Márquez relacionó el término jiote, utilizado para referirse a determinadas manchas o alteraciones de la piel, con la expresión coloquial “manchado”, que también se emplea para describir a alguien que se excede en sus bromas o comentarios. A partir de ese juego de palabras construyó la identidad del personaje y posteriormente simplificó el nombre hasta dejarlo como El Jiots.

El Jiots y Werevertumorro: así comenzó su éxito en internet

La transición de Héctor Márquez hacia las plataformas digitales estuvo relacionada con su trabajo dentro de una agencia de publicidad encabezada por Javier Talán, donde conoció a Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro, quien entonces se desempeñaba como becario.

La colaboración entre ambos abrió la puerta a la producción de videos de entrevistas callejeras que aprovechaban acontecimientos de gran interés público. Entre los primeros contenidos que realizaron se encontraban grabaciones relacionadas con la muerte de Michael Jackson en 2009, así como coberturas de concentraciones de fanáticos y eventos de entretenimiento que reunían a numerosas personas.

El formato consistía en acercarse a desconocidos para realizarles preguntas de cultura general, planteamientos absurdos y cuestionamientos inesperados, buscando respuestas espontáneas que generaran situaciones cómicas. La combinación de humor, edición y participación del público ayudó a que este tipo de videos comenzara a circular ampliamente en internet.