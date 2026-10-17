Tras sufrir una lesión del ligamento colateral medial, y anunciar su ausencia de las canchas hasta 2027, Raúl Jiménez publicó una fotografía en la que informó que su operación se realizó con éxito y ya se encuentra en recuperación.
¿Quién ocupará el lugar de Raúl Jiménez en la Selección Mexicana tras su lesión?
A través de redes sociales publicó una fotografía en la que informó que su operación salió bien y los mensajes de animo no tardaron en hacerse presentes por parte de compañeros de profesión.
"Día 1. Todo salió bien durante la cirugía. Gracias a todos por sus mensajes y apoyo, y una gran manera de celebrar con una victoria", mostró Raúl en su cuenta de Instagram con las muletas.
“Regresarás más fuerte Rulas!”, escribió Erik Lira quien es su compañero en la Selección Mexicana. El español del Wolverhampton Fer López también destacó sus buenos deseos: “Vamos hermano!!!!”.
Su excompañero Daniel Podence resaltó un mensaje en X: “Es más que capaz de hacer todo lo demás. ¡Lo tiene todo! Incansable, talentoso y una auténtica máquina de anotar. ¡Que te recuperes pronto, hermano!”.
¿Qué le pasó?
La situación comenzó hace cuatro semanas durante el partido frente al Everton, donde el mexicano sufrió un daño en el ligamento colateral medial (LCM) de la rodilla izquierda.
El pronóstico era optimista y apuntaba a un tratamiento conservador sin necesidad de bisturí. Sin embargo, el cuerpo no respondió como se esperaba y el cuerpo médico del equipo determinó la operación.
¿Cuándo volverá?
No se sabe con exactitud la fecha de su regreso; sin embargo, la rehabilitación puede extenderse durante varios meses, por ahora se prevé que pueda tener sus retorno a principios de 2027.