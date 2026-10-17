Compañeros se hicieron presentes con mensajes de aliento

Tras sufrir una lesión del ligamento colateral medial, y anunciar su ausencia de las canchas hasta 2027, Raúl Jiménez publicó una fotografía en la que informó que su operación se realizó con éxito y ya se encuentra en recuperación.

A través de redes sociales publicó una fotografía en la que informó que su operación salió bien y los mensajes de animo no tardaron en hacerse presentes por parte de compañeros de profesión.

"Día 1. Todo salió bien durante la cirugía. Gracias a todos por sus mensajes y apoyo, y una gran manera de celebrar con una victoria", mostró Raúl en su cuenta de Instagram con las muletas.

Raúl Jiménez tras operación de rodilla | IG:@raulalonsojimenez9

“Regresarás más fuerte Rulas!”, escribió Erik Lira quien es su compañero en la Selección Mexicana. El español del Wolverhampton Fer López también destacó sus buenos deseos: “Vamos hermano!!!!”.

Su excompañero Daniel Podence resaltó un mensaje en X: “Es más que capaz de hacer todo lo demás. ¡Lo tiene todo! Incansable, talentoso y una auténtica máquina de anotar. ¡Que te recuperes pronto, hermano!”.

Raúl Jiménez anotando ante el Stoke City l Insta: @wolves

¿Qué le pasó?

La situación comenzó hace cuatro semanas durante el partido frente al Everton, donde el mexicano sufrió un daño en el ligamento colateral medial (LCM) de la rodilla izquierda.

El pronóstico era optimista y apuntaba a un tratamiento conservador sin necesidad de bisturí. Sin embargo, el cuerpo no respondió como se esperaba y el cuerpo médico del equipo determinó la operación.

Raúl Jiménez muestra un sentimental mensaje tras confirmar que será operado l Instagram: @raulalonsojimenez9

¿Cuándo volverá?