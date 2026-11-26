Más que un color, el morado es un emblema de la lucha contra la desigualdad de género. / iStock

La prevención de la violencia de género también depende de que las mujeres conozcan los recursos disponibles para pedir ayuda y sepan cómo acceder a ellos.

Con esa premisa, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) y la Secretaría de las Mujeres de Nuevo León reforzaron su colaboración para difundir los números de atención 911 y 070 a través de los recibos de agua, una iniciativa que busca acercar información fundamental a miles de hogares del estado.

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En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre, y de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, el organismo retomó esta campaña, puesta en marcha originalmente en marzo de este año a raíz del 8M. La estrategia aprovecha el alcance de AyD, que distribuye aproximadamente dos millones de recibos mensuales, para convertir un documento de uso cotidiano en una herramienta de información y orientación.

Una campaña que aprovecha el alcance de los servicios públicos

En un evento realizado en las Oficinas Generales de Agua y Drenaje de Monterrey, su director general, Eduardo Ortegón Williamson, destacó que la continuidad de esta iniciativa responde a la posibilidad de llevar información útil directamente a los hogares, incluso a personas que podrían desconocer los mecanismos institucionales de atención.

Para el directivo, el valor de la campaña no se mide únicamente por la cantidad de recibos que incorporan los teléfonos, sino por la posibilidad de que el mensaje llegue a una mujer que necesite utilizar alguno de esos servicios. Ortegón Williamson señaló que lograr que una sola persona encuentre apoyo gracias a esta difusión ya representaría un resultado significativo.

También reiteró la disposición de AyD para participar en otras iniciativas sociales impulsadas por las instituciones estatales, particularmente aquellas en las que la infraestructura y los canales de comunicación del organismo puedan contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población.

Eduardo Ortegón Williamson comentó que esta colaboración muestra cómo los servicios públicos pueden aprovechar su contacto cotidiano con la ciudadanía para participar en causas que van más allá de su función operativa.

Cada año, miles de mujeres participan en marchas y manifestaciones del 8M para exigir justicia, igualdad y el fin de la violencia de género./ Pixabay

Saber a dónde llamar también es una forma de prevención

Por su parte, la secretaria de las Mujeres de Nuevo León, Graciela Buchanan Ortega, reconoció la participación de Agua y Drenaje, encabezada por Eduardo Ortegón Williamson, y explicó que uno de los principales retos para atender la violencia de género consiste en visibilizar sus distintas manifestaciones y facilitar que las mujeres conozcan las alternativas disponibles para recibir acompañamiento.

La campaña contempla dos líneas con funciones distintas. El 911 permite reportar situaciones de emergencia en las que una mujer se encuentre en riesgo y necesite intervención inmediata. Por otro lado, el 070 ofrece orientación jurídica y psicológica las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Buchanan Ortega destacó que la difusión de estos canales también busca transmitir un mensaje de acompañamiento: las mujeres no están solas y existen equipos e instituciones preparados para atenderlas.