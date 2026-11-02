Rodrigo Huescas reaparece en la Superliga danesa en la victoria de Copenhague contra Sønderjyske

Fue el tercer partido como titular que el lateral mexicano disputó esta temporada, pero el primero en el torneo de liga

Rodrigo Huescas empieza a recuperar la confianza en FC Copenhague. Por tercer partido consecutivo, el mexicano salió como titular en el conjunto danés, que se impuso 0-2 como visitante ante Sønderjyske en la Jornada 13 de la Superliga danesa.

Este partido significó el regreso de Huescas a la actividad en liga desde su lesión en octubre de 2025. El lateral mexicano ya había salido de suplente en dos ocasiones, ante FC Midtjylland y Odense Boldklub en las jornadas 10 y 12.

Ahora finalmente salió de inicio y disputó 62 minutos, tras lo cual fue reemplazado por Junnosuke Suzuki. Con ello, ha disputado cuatro partidos esta campaña, dos en Conference League, uno en la Copa de Dinamarca, y uno en la liga.

¿Qué partidos ha disputado Rodrigo Huescas?

El regreso a la actividad de Huescas se dio el pasado 15 de octubre, ante SC Braga, en la Jornada 1 de la Fase de Liga de la Conference League. En dicho compromiso, ingresó en lugar de Robert al minuto 70 en la victoria 3-0.

Jugadores de Copenhague en celebración de gol | X: @FCKobenhavn

Mientras que para la fecha siguiente, fue titular en el empate 2-2 contra Estrella Roja y jugó 62 minutos. Hasta ahora, en el único partido que ha disputado todo el juego fue frente a Aarhus Fremad, en la victoria 0-3 en Octavos de Final.

Ahora repitió como titular en la Jornada 13 de la Superliga, en la cual Copenhague se impuso 0-2, un juego que quedó sentenciado desde el primer tiempo. Felix Beijmo hizo el primer gol al minuto 20, mientras que al 40' llegó el tanto de Andreas Cornelius.

Jugador de Copenhague en celebración de gol | X: @FCKobenhavn

¿Cuándo juega de nuevo Rodrigo Huescas con Copenhague?