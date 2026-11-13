Seis meses de prisión para Nurmagomedov y su equipo: Multas y deportación por pelea con Merab Dvalishvili

Seis meses de prisión para Nurmagomedov y su equipo, tras pelea con Merab Dvalishvili | AFP

Seis integrantes del equipo relacionado con Usman Nurmagomedov fueron condenados en Abu Dhabi tras el altercado con el peleador georgiano; dos personas más recibieron la misma sentencia por grabar y difundir el enfrentamiento

El altercado entre el entorno de Usman Nurmagomedov y Merab Dvalishvili tendrá graves consecuencias legales. Un tribunal de Abu Dhabi dictó sentencias de seis meses de prisión contra ocho personas involucradas en el caso, además de imponerles multas económicas y ordenar su deportación una vez que cumplan sus condenas.

De acuerdo con información de la prensa internacional, seis integrantes del grupo de Nurmagomedov deberán pagar 300 mil dírhams de Emiratos Árabes Unidos cada uno, equivalentes aproximadamente a 81 mil 700 dólares. La resolución también contempla que sean expulsados del país después de cumplir su tiempo en prisión.

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Seis meses de cárcel y multas para el equipo de Nurmagomedov

La sanción es por motivo del enfrentamiento físico ocurrido en el vestíbulo de un hotel en Abu Dhabi, donde Merab Dvalishvili fue abordado por integrantes del grupo de Nurmagomedov mientras se encontraba en una entrevista.

El incidente terminó en una pelea que involucró a varias personas, incluidas todo el equipo de Nurmagomedov y Merab junto con su amigo, que rápidamente se difundió en redes sociales. Las autoridades tuvieron que intervenir y detuvieron a diez individuos relacionados con los acontecimientos.

Además de los seis integrantes del grupo, otras dos personas recibieron condenas de seis meses de prisión y multas de 300 mil dírhams por grabar y publicar imágenes del enfrentamiento, al considerar que incurrieron en una violación de las leyes de privacidad de Emiratos Árabes Unidos.

Merab Dvalishvili fue golpeado por Usman Nurmagomedov | Captura

¿Qué pasó con Merab Dvalishvili?

Dvalishvili y su amigo también estuvieron detenidos después del enfrentamiento, donde acabaron golpeados y sangrando por el altercado.

RAF informó que tanto el peleador georgiano como Saba Lazishvili recuperaron su libertad después de recibir una sanción económica de 50.000 dírhams cada uno por su participación en la pelea.

Las sanciones más severas, sin embargo, fueron impuestas contra Nurmagomedov y varios integrantes de su grupo.