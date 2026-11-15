A falta de una jornada para terminar la fase regular, Santos, Monterrey, León, Pachuca todavía tienen posibilidades de clasificar

El Apertura 2026 entra a su última jornada con tres boletos disponibles para la Liguilla y siete equipos mantienen posibilidades matemáticas de conseguirlos, debido a que, después de la victoria de Monterrey, por 1-0 sobre Querétaro, en su partido pendiente de la Jornada 7, la pelea por los últimos lugares de la clasificación sufrió modificaciones importantes.

Hasta el momento, Cruz Azul, América, Chivas, Toluca y Atlas tienen asegurado su lugar en la fase final. La Máquina lidera con 32 puntos, seguida por las Águilas y el Guadalajara, ambos con 30 unidades, mientras que los Diablos Rojos y los rojinegros suman 27.

Podría interesarte Futbol Exjugadores de Liga MX acumulan hasta cuatro meses sin cobrar con Argentinos Juniors

Los equipos que faltan por clasifica

Santos es el que tiene el panorama más favorable, ya que con 25 puntos, un empate frente a León le bastará para clasificar, sin depender de otros resultados. Monterrey, por su parte, necesita vencer a Pumas para llegar a 27 unidades y asegurar su boleto. La misma situación vive León, que está obligado a derrotar a los de la Comarca para alcanzar los 26 puntos y garantizar su presencia entre los ocho primeros.

Pachuca y Tijuana tienen 22 unidades y necesitan ganar sus respectivos compromisos ante Toluca y Atlante para llegar a 25 puntos; sin embargo, los triunfos no les garantizan la clasificación, por lo que también deberán estar atentos a lo que ocurra en los partidos de Santos, León y Monterrey. Los Tuzos cuentan con una mejor diferencia de goles (+9) que los Xolos (+3), un factor que podría ser importante.

Rayados vs Xolos en el 'Gigante de Acero' | MexSport

Pumas, con 21 unidades, está obligado a vencer a Monterrey para llegar a 24 puntos y mantener sus posibilidades. Además, de necesitar derrotas de León, Pachuca y Tijuana.

El panorama más complicado es para Querétaro. Los Gallos tienen 20 puntos y necesitan vencer a Necaxa para llegar a 23, pero también requieren que León pierda, que Pachuca y Tijuana no ganen y que Pumas no consiga la victoria ante Rayados.