Sigue la polémica con Kimari Robinson quien propinó un manotazo a una integrante del staff médico de Duke

Kimari Robinson protagonizó un momento incómodo al empujar a la chica | Captura

Las imágenes muestran cómo apartó bruscamente el brazo de una preparadora física que intentaba atender a un compañero lesionado

Kimari Robinson, jugador de los Duke Blue Devils, quedó en el centro de la polémica después de que las cámaras captaran su reacción hacia una integrante del equipo médico durante el encuentro frente a North Carolina. El video se viralizó y provocó una ola de críticas por su comportamiento en el campo.

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El incidente ocurrió en el tercer cuarto, cuando DaShawn Stone quedó tendido sobre el césped y Robinson se acercó para comprobar su estado. Una preparadora física ingresó rápidamente para atender al lesionado e intentó mover al defensivo para abrirse paso, pero este respondió apartando su brazo con un movimiento brusco.

¿Qué pasó entre Kimari Robinson y la preparadora física?

Las imágenes muestran que la integrante del staff médico se vio sorprendida por la reacción del jugador, aunque continuó con sus labores para atender a Stone.

La situación generó indignación entre los espectadores, quienes cuestionaron que Robinson interfiriera con el trabajo del personal encargado de la salud de sus compañeros.

¿Kimari Robinson será sancionado por Duke?

La controversia abrió el debate sobre las posibles consecuencias disciplinarias para el jugador. Mientras algunos aficionados consideran que debe recibir un castigo por su reacción, otros argumentan que la preocupación por el estado de su compañero pudo influir en su comportamiento durante un momento de tensión.

El percance entre el jugador de Duke y la chica del cuerpo médico ha generado críticas | Captura

La Universidad de Duke no había anunciado una sanción oficial contra Robinson ni el jugador había emitido una declaración pública sobre lo sucedido. Por ahora, no existe confirmación de que vaya a ser suspendido para los próximos compromisos.