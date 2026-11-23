Soles de Mexicali conquista el título de la LNBP con una canasta agónica frente a Astros

El conjunto cachanilla derrotó 77-76 a los Astros de Jalisco para ganar la serie 4-2 y levantar su quinto campeonato de Liga Nacional de Baloncesto Profesional

Soles de Mexicali se proclamó campeón de la Liga Caliente.Mx LNBP 2026 en una final llena de dramatismo, luego de vencer 77-76 a los Astros de Jalisco en el sexto encuentro de la serie. El equipo cachanilla consiguió así su quinto título de Liga, tras imponerse 4-2 en la serie por el campeonato.

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La definición llegó en los últimos segundos, cuando Anthony Slaughter encestó para colocar a los Astros arriba 76-75 con apenas 15 segundos por jugar. Sin embargo, Soles encontró la respuesta en las manos del canadiense Philip Scrubb, quien penetró al área y, cayendo, consiguió la canasta ganadora con ayuda del tablero.

Philip Scrubb protagonizó la canasta del campeonato

Con apenas 1.4 segundos en el reloj, los Astros ya no tuvieron tiempo suficiente para responder y el Polideportivo de Mexicali estalló en júbilo. Scrubb se convirtió en el héroe de la noche con una anotación que selló una de las finales más emocionantes de la temporada.

El encuentro comenzó con los visitantes tomando ventaja, pero Soles reaccionó en el primer cuarto con las aportaciones de Jordan Sakho, Isaiah Pineiro y un triple de Scrubb para cerrar el periodo 23-20. Al descanso, los locales ampliaron su ventaja a 41-35 gracias a los aciertos de larga distancia de Juan Contreras y TJ Campbell.

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Soles de Mexicali suma cinco campeonatos de la LNBP

Los Astros reaccionaron en el tercer periodo y consiguieron darle la vuelta al marcador con un parcial de 25-16, impulsados por Yoanki Mencia y Francisco Cruz. Incluso, el encuentro tuvo un momento de tensión con la expulsión de Joseph Thomasson, jugador de Soles, tras arrollar al entrenador rival, Iván Déniz.

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Para el último cuarto, Jalisco llegó con ventaja de 60-57, pero los triples de TJ Campbell y el propio Scrubb fueron determinantes para la remontada. El canadiense terminó con 23 puntos, seguido por Campbell con 16.