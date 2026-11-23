Soles de Mexicali se proclamó campeón de la Liga Caliente.Mx LNBP 2026 en una final llena de dramatismo, luego de vencer 77-76 a los Astros de Jalisco en el sexto encuentro de la serie. El equipo cachanilla consiguió así su quinto título de Liga, tras imponerse 4-2 en la serie por el campeonato.
Soles y Astros protagonizan pelea tras dramático cierre en la Gran Final de la LNBP
La definición llegó en los últimos segundos, cuando Anthony Slaughter encestó para colocar a los Astros arriba 76-75 con apenas 15 segundos por jugar. Sin embargo, Soles encontró la respuesta en las manos del canadiense Philip Scrubb, quien penetró al área y, cayendo, consiguió la canasta ganadora con ayuda del tablero.
Philip Scrubb protagonizó la canasta del campeonato
Con apenas 1.4 segundos en el reloj, los Astros ya no tuvieron tiempo suficiente para responder y el Polideportivo de Mexicali estalló en júbilo. Scrubb se convirtió en el héroe de la noche con una anotación que selló una de las finales más emocionantes de la temporada.
El encuentro comenzó con los visitantes tomando ventaja, pero Soles reaccionó en el primer cuarto con las aportaciones de Jordan Sakho, Isaiah Pineiro y un triple de Scrubb para cerrar el periodo 23-20. Al descanso, los locales ampliaron su ventaja a 41-35 gracias a los aciertos de larga distancia de Juan Contreras y TJ Campbell.
Soles de Mexicali suma cinco campeonatos de la LNBP
Los Astros reaccionaron en el tercer periodo y consiguieron darle la vuelta al marcador con un parcial de 25-16, impulsados por Yoanki Mencia y Francisco Cruz. Incluso, el encuentro tuvo un momento de tensión con la expulsión de Joseph Thomasson, jugador de Soles, tras arrollar al entrenador rival, Iván Déniz.
Para el último cuarto, Jalisco llegó con ventaja de 60-57, pero los triples de TJ Campbell y el propio Scrubb fueron determinantes para la remontada. El canadiense terminó con 23 puntos, seguido por Campbell con 16.
Con este resultado, Soles de Mexicali alcanzó cinco campeonatos de Liga y uno de Copa Value. El presidente del club, Carlos Cota, adelantó que buscarán mantener a todos los jugadores para la próxima temporada, con la intención de darle continuidad al proyecto.