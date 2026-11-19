Soles y Astros protagonizan pelea tras dramático cierre en la Gran Final de la LNBP

Se armó la bronca al final del duelo entre Soles y Astros | LNBP

La derrota provocó enfrentamientos entre jugadores y aficionados, mientras la serie quedó a un paso de la coronación

La final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) vivió momentos de tensión en Guadalajara. Después de la victoria de Soles de Mexicali sobre Astros de Jalisco en el cuarto partido de la serie, jugadores de ambos equipos protagonizaron un enfrentamiento que terminó en una bronca dentro de la Arena Astros.

El encuentro tuvo un desenlace dramático, pues Soles consiguió el triunfo como visitante gracias a un triple cuando solamente quedaban dos segundos en el reloj. La canasta silenció a la afición local y desató las emociones en una final que cada vez sube más de intensidad.

¿Cómo comenzó la bronca entre Soles y Astros?

Tras el resultado, la tensión se trasladó a la duela y las gradas. Aficionados de Astros se encararon con integrantes del equipo visitante, situación que provocó un conato de enfrentamiento y posteriormente una bronca en la que también estuvieron involucrados jugadores de ambas escuadras.

Las imágenes del altercado comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente generaron reacciones entre los seguidores del baloncesto mexicano.

Jugadores de Soles respondieron a los abucheos de los fans | LNBP

Soles de Mexicali, a un triunfo de coronarse campeón

Con esta victoria, Soles tomó ventaja de 3-1 en la serie por el título de la LNBP y quedó a un solo triunfo de conquistar el campeonato. La escuadra de Mexicali tendrá la oportunidad de cerrar la final y levantar el trofeo, mientras Astros está obligado a ganar para mantenerse con vida.

Soles y Astros definen al monarca de la LNBP | LNBP