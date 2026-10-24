La chilena recibió el alta médica y confirmó que se verá las caras con la irlandesa, luego de semanas de confrontaciones y con el visto bueno de Adam Pearce

Stephanie Vaquer está lista para volver a la acción. La luchadora chilena recibió el alta médica, dejó atrás las muletas y lanzó un mensaje directo a Becky Lynch, al asegurar que ambas se verán las caras este lunes en Raw. Después de varias semanas de confrontaciones, el esperado mano a mano finalmente está en el horizonte.

La confirmación llegó después de que Adam Pearce, gerente general de Raw, diera luz verde al enfrentamiento. Con la sudamericana recuperada de su lesión de tobillo y la rivalidad cada vez más intensa, las dos luchadoras tendrán la oportunidad de resolver sus diferencias sobre el cuadrilátero.

Becky Lynch, protagonista en el regreso de Stephanie Vaquer

La irlandesa ha tenido un papel importante en la historia de Vaquer desde el regreso de la chilena después de WrestleMania 42. Becky incluso fungió como árbitra especial cuando Stephanie conquistó el Campeonato Mundial Femenino en su tierra natal, Chile, al derrotar a Liv Morgan.

Sin embargo, la rivalidad entre las luchadoras tomó otro rumbo en Money in the Bank, donde volvieron a coincidir junto a Liv Morgan en una triple amenaza. En aquella ocasión, Morgan recuperó el campeonato, lo que añadió otro capítulo a una historia que todavía tiene cuentas pendientes.

Las múltiples interferencias en sus combates y los segmentos de bastidores solo calentaron motores para la lucha que tanto tiempo varios fans llevan esperando, denominándola como una ‘dream match’.

Stephanie Vaquer, Becky Lynch y Liv Morgan combatiendo en Money in the Bank | wwe.com

Stephanie Vaquer y Becky Lynch, listas para ajustar cuentas

Ahora, con el alta médica de Vaquer y la confirmación de Adam Pearce, el enfrentamiento entre ambas está cada vez más cerca. La chilena dejó claro que no piensa seguir esperando y que está preparada para encarar a una de las figuras más importantes de la división femenina de WWE.

El próximo lunes 26 de octubre, Raw en Netflix podría ser el escenario donde finalmente colisionen dos de las protagonistas de esta rivalidad. Después de semanas de tensión, Stephanie Vaquer y Becky Lynch tendrán la oportunidad de resolver sus diferencias en uno de los combates más esperados por los seguidores de la lucha libre.