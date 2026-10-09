El descubrimiento aporta un dato inesperado a las comparaciones entre la protagonista de Euphoria y el ícono de Hollywood

Durante años, Sydney Sweeney y Marilyn Monroe han sido comparadas por su cabello rubio, su imagen de glamour clásico y los atuendos que han lucido en eventos públicos. Sin embargo, la semejanza entre ambas ahora tiene un dato adicional: de acuerdo con un estudio genealógico de MyHeritage, las dos actrices tienen un vínculo familiar que se remonta a varios siglos atrás. La investigación identificó un antepasado en común y estableció que son primas novenas con una generación de diferencia.

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Sydney Sweeney ha sido comparada con Marilyn Monroe por su cabello rubio y sus elecciones de vestuario./especial

¿Cómo están emparentadas Sydney Sweeney y Marilyn Monroe?

La investigación de MyHeritage, una plataforma especializada en la elaboración de árboles familiares, rastreó las líneas paternas de ambas actrices hasta Ezra Perry, un colono inglés que vivió aproximadamente entre 1625 y 1689 en Sandwich, Massachusetts. Los registros consultados permitieron identificar las ramas familiares que conectan a las dos figuras de Hollywood con este antepasado común.

Según el estudio, Perry vincula la línea familiar de Steven Sweeney, padre de Sydney Sweeney, con la de Charles Stanley Gifford, identificado como el padre biológico de Marilyn Monroe. La relación se remonta al siglo XVII, por lo que no significa que las actrices tengan un parentesco cercano ni que pertenezcan a una misma generación.

Roi Mandel, director de investigación de MyHeritage, explicó que las comparaciones recurrentes entre Sweeney y Monroe despertaron el interés por investigar si existía una conexión familiar real. El resultado fue un hallazgo que va más allá de las similitudes físicas y de estilo: ambas descienden de un mismo antepasado, aunque sus respectivas ramas familiares se separaron hace cientos de años.

El estudio genealógico identificó a Ezra Perry, un colono inglés del siglo XVII, como antepasado común de ambas actrices./especial

Los homenajes de Sydney Sweeney al estilo de Marilyn Monroe

El descubrimiento coincide con varias apariciones públicas en las que Sydney Sweeney ha recuperado elementos asociados con la imagen de Marilyn Monroe, una de las figuras más reconocidas del cine del siglo XX. Las referencias incluyen vestidos de inspiración vintage, siluetas ceñidas y diseños que evocan la estética de la actriz estadounidense, cuyo estilo continúa presente en la moda y la cultura popular.

En febrero de 2026, Sweeney asistió al Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara con un vestido vintage de Ceil Chapman. La prenda recordó al diseño que Monroe lució en la portada de la revista Life en abril de 1952. El atuendo destacaba por sus drapeados, los hombros descubiertos y una silueta ajustada, características que reforzaron las comparaciones entre ambas estrellas.

Otra referencia ocurrió en diciembre de 2025, durante el estreno en Los Ángeles de La asistenta. Para la ocasión, Sweeney llevó un vestido blanco de Galia Lahav que evocaba el atuendo de Monroe en la película La tentación vive arriba, de 1955. La cinta es recordada por la escena en la que el vestido blanco de la actriz se levanta sobre una rejilla de ventilación del metro, una de las imágenes más emblemáticas de su carrera.

Estas apariciones han mantenido viva la conversación sobre las similitudes entre las actrices, especialmente por la combinación de cabello rubio, sensualidad y glamour clásico. Aunque las referencias visuales no prueban por sí mismas una relación familiar, el estudio de MyHeritage añadió un vínculo genealógico a una comparación que ya circulaba entre sus seguidores.

¿Sydney Sweeney podría interpretar a Marilyn Monroe?

El parentesco también reavivó una pregunta recurrente entre quienes comparan a las dos actrices: ¿Sydney Sweeney podría interpretar a Marilyn Monroe en una película o serie? La posibilidad se relaciona con la atención que despiertan sus elecciones de vestuario y con el parecido que algunos observadores encuentran entre sus imágenes públicas. No obstante, el estudio genealógico no anuncia ningún proyecto cinematográfico ni confirma que Sweeney vaya a interpretar a Monroe.

Otras actrices ya han asumido el reto de representar a la estrella de Hollywood. Michelle Williams interpretó a Monroe en Mi semana con Marilyn, mientras que Ana de Armas encarnó a la actriz en Blonde, actuación por la que recibió una nominación al premio Oscar. Estas producciones muestran el interés sostenido por reconstruir la vida y la figura de una artista que dejó una huella profunda en la historia del cine.