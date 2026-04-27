Tala Rangel sigue viendo a Chivas como serio contendiente al título

Chivas ha venido de más a menos en el Clausura 2026 de la Liga MX. El conjunto rojiblanco terminó la temporada regular con sólo una victoria en sus últimos cinco partidos, situación que les costó el liderato. Ahora, sin sus jugadores convocados a la Copa del Mundo deberán pelear por el título.

El conjunto rojiblanco se medirá ante Tigres en los Cuartos de Final y apuntan a hacerlo sin cuatro de sus titulares pues dejarán al club para unirse a la concentración del Tricolor. Aun así, para el portero Raúl Rangel, el equipo seguirá siendo uno de los grandes candidatos al título.

Necaxa vs Chivas | MEXSPORT

"Serio contendiente"

Pese a que al menos cuatro jugadores del 11 titular de Chivas dejarán al equipo, entre ellos Tala Rangel, el portero confía en que sus compañeros mantendrán el alto nivel del club y así podrán pelear por el título.

"Es serio contendiente, más allá de que se quedará sin los jugadores de selección, está para pelear por el título, soy fiel creyente de eso... ", expresó para Fox.

Raúl 'Tala' Rangel en el México vs Portugal | MEXSPORT

Sueña con ser campeón con Chivas

El portero mexicano también habló sobre la opción de dejar al rebaño en un futuro cerca para poder seguir el sueño de jugar en Europa. Para Rangel, la opción de ir al Viejo Continente sigue estando latente pese a no saber de una verdadera oferta.

Además, Tala aceptó que quiere salir campeón de Liga MX con Chivas y, aunque ese sueño no se daría este torneo e incluso podría tardar con una posible salida a Europa, el portero sueña con levantar el trofeo con el cuadro rojiblanco antes de colgar los guantes.

"Yo trato de estar concentrado en lo que es Selección y Chivas, yo me entero de muy poco a menos de que sea algo muy serio... Mi idea y mi sueño es ser campeón con Chivas, ya sea antes o después de Europa, no me quiero cerrar y decir antes y dejar ir oportunidades",

Raúl 'Tala' Rangel en celebración con Chivas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7