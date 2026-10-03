El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) mantiene vigente su programa de descuentos y beneficios para adultos mayores en distintos establecimientos del país durante octubre de 2026 . A través de su directorio oficial de beneficios, el organismo ofrece promociones en áreas como alimentación, salud, transporte, vestido, asesoría legal, recreación y servicios básicos para quienes cuentan con la credencial vigente del instituto. Entre los beneficios más buscados destacan descuentos en farmacias, tiendas de autoservicio, ópticas, restaurantes, hoteles y transporte público , además de promociones especiales en algunos comercios afiliados.

¿Qué descuentos ofrece el INAPAM en SEPTIEMBRE de 2026?

De acuerdo con el catálogo oficial del INAPAM, las personas adultas mayores pueden acceder a descuentos que van desde el 5 hasta el 50 por ciento, dependiendo del establecimiento y el servicio.

Los beneficios disponibles varían por entidad y comercio participante, aunque algunos de los sectores con mayor número de promociones son:

Farmacias y servicios médicos

Supermercados y tiendas de conveniencia

Restaurantes y cafeterías

Hoteles y agencias de viaje

Ópticas y laboratorios

Transporte terrestre

Actividades culturales y recreativas

El instituto recordó que para acceder a los descuentos es necesario presentar la credencial oficial del INAPAM vigente al momento de realizar el pago o solicitar el servicio.