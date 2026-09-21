La piloto colombiana conquistó el Óvalo de Curvelo tras remontar desde la posición 15 y aseguró su clasificación a los playoffs de la temporada

Tatiana Calderón escribió una página histórica en el automovilismo latinoamericano al conseguir la victoria este domingo en el Óvalo de Curvelo, dentro de la temporada de NASCAR Brasil. La colombiana se convirtió en la primera mujer en ganar una carrera de la categoría general del campeonato.

Al volante del Ford Mustang número 25, Calderón se impuso después de 57 vueltas y protagonizó un cerrado desenlace frente a Felipe Malinowski, piloto de Cavaleiro Sports, quien terminó apenas unas milésimas detrás de la colombiana. Ricardo Mauricio, de Cavaleiro by Pole, completó el podio.

Tatiana Calderón tras su victoria en NASCAR Brasil | @chlix3s

¿Cómo consiguió Tatiana Calderón su histórica victoria en NASCAR Brasil?

El triunfo tuvo como punto de partida una remontada desde la decimoquinta posición de la parrilla. Durante la primera carrera de la jornada, Calderón avanzó once lugares para terminar en la cuarta posición y mantenerse en la pelea antes de afrontar la segunda manga en Curvelo.

En la segunda competencia, la colombiana aprovechó un incidente en la punta que involucró a Alfredo Ibiapina para tomar el liderato. A partir de ese momento, Calderón se mantuvo al frente y administró la ventaja ante la presión de sus perseguidores.

Las últimas vueltas tuvieron a Malinowski como su principal amenaza. El brasileño redujo la diferencia y buscó superar a Calderón hasta los últimos metros, pero la piloto del Mustang número 25 conservó la primera posición y cruzó la meta con una ventaja mínima.

Tatiana Calderón en NASCAR Brasil | @rohanluvs

Tatiana Calderón asegura su lugar en los playoffs

Además de representar la primera victoria de una mujer en la clasificación general de NASCAR Brasil, el resultado permitió a Calderón asegurar su boleto a los playoffs. La carrera de Curvelo marcó el cierre de la fase regular, por lo que el triunfo llegó en una jornada determinante para definir a los pilotos que continuarán en la pelea.

La postemporada comenzará en el Autódromo de Chapecó, donde se disputarán las siguientes carreras los días 31 de octubre y 1 de noviembre. Esa instancia determinará a los seis mejores pilotos que avanzarán a la ronda definitiva del campeonato.