El icónico entrenador del bigote regresa para una temporada más en Richmond FC

El pasado 7 de octubre de 2026 fue la emisión del que por ahora es el último episodio de Ted Lasso, con un final de temporada que a muchos dejó satisfechos más allá de que una cuarta emisión del programa les parecía innecesaria. La historia como tal no quedó incompleta; pues al terminar sí se dio a entender que habría más episodios, tal y como se ha confirmado esta vez.

De hecho, la escena final de la cuarta temporada ha funcionado como el teaser tráiler de la siguiente, con los letreros del vestidor del cuerpo técnico funcionando como el anuncio oficial de la renovación de la siguiente temporada, sin fecha de lanzamiento confirmada.

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¿De qué podría tratar Ted Lasso 5? (Spoiler alert)

Por si alguien no quiso ver la cuarta temporada de Ted Lasso, esta misma trató del entrenador norteamericano regresando a dirigir al Richmond FC, esta vez en su rama femenil, pero contando con el regreso de personajes icónicos como Rebecca Welton, Roy Kent o Keeley Jones, por supuesto junto al Coach Beard, mejor amigo del protagonista.

En el décimo capítulo de esta entrega, uno de los nuevos personajes, Alice Chilton, quien fungía como una de las auxiliares de Ted, fue anunciada como la nueva entrenadora principal de 'Las Chicas Galgo', pasando a que el personaje interpretado por Jason Sudeikis sea ahora el auxiliar para poder pasar más tiempo con su hijo.

Es por ello que, estos nuevos episodios podrían mostrar la nueva faceta de Ted, más presente en la vida de Henry hasta que crezca y, probablemente pueda unirse a las filas del Richmond, pues a lo largo de la serie se ha dejado claro que le gusta el futbol.

A pesar de haber contado con algunos cameos de personajes pasados como Jamie Tartt o en el final de temporada algunos más de los futbolistas del equipo varonil, aún no se sabe si regresarán para esta entrega. De sobra está decir que el personaje de Mae Green no regresará, no al menos como alguien activo, pues, de nueva cuenta SPOILER ALERT, ella falleció en uno de los capítulos de la serie, sumado a la ausencia de Rupert Mannion, pues el actor Anthony Head murió el 1 de junio de 2026.

Ted regresó con todo

No solo se ha emitido la cuarta temporada de la serie, además de anunciarse una quinta para alguna fecha futura, sino que también el regreso de Ted Lasso y el Richmond también se dio en el videojuego FC27, pues las llamadas 'Chicas Galgo' aparecieron con rostros escaneados junto a su entrenador como un equipo elegible en Patada Inicial.

Cuando la franquicia aún contaba con el nombre de FIFA, fue en la edición 23 cuando apareció el equipo varonil con figuras como Roy Kent, el delantero Jamie Tartt, el querido Sam Obisanya y muchos más.