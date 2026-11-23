El periodista se despide de “Así las Cosas”, programa de W Radio

Francisco Javier González dice adiós al programa de “Así las Cosas” de W Radio, conducido por Gabriela Warketin, en donde colaboró en la sección de deportes durante varios años.

¿Qué dijo Francisco Javier González?

El periodista de TUDN lanzó un video a través de sus redes sociales dando el anuncio: “No me gustan las despedidas. Han sido tantas en mi vida, en lo humano y también en lo profesional. Despedidas de gente querida, muy querida, que de repente se aleja del camino por diferentes motivos y que nunca regresa a él.”

Francisco Javier González durante una transmisión en Rusia | X:@FJG_TD

Francisco Javier González destacó con nostalgia su paso en W Radio: “A veces sí retorna, sorpresivamente, después de muchos años, para darnos luz, alegría, pero no es lo habitual. Hoy me estoy despidiendo de Así Las Cosas, me estoy despidiendo de W Radio, mi casa durante 22 años.”

“Recuerdo cuando yo daba los deportes con Carmen Aristegui, con Javier Solorzano, inclusive con Carlos Puig, llegué a estar con Héctor Jiménez Dandín, con Zopitas, con Martín Hernández, con Carla Iberia Sánchez, con Gabi Barquentine”, relata.

Asimismo, destacó el crecimiento de “Así las Cosas”: Ahí llegamos a un punto de inflexión importantísimo, porque Gabi ha hecho de Así las Cosas un gran espacio que ha durado mucho tiempo bajo su conducción, primero con Risco y ahora ella sola.”

“Pero también recuerdo en la cabina de enfrente todo lo que hicimos con Estadio W. Recuerdo el futbol y otras galaxias con Elche Ventura, Ángel Fernández, Fernando Alonso, Arapiloyán, inolvidables todos ellos. El superestadio matutino con Jorge Sánchez, mi gran, fiel, escudero y leal amigo, junto con un elenco inigualable en la radio, me parece que fue mi dream team de la radio en toda mi historia, con nombres que ustedes conocen, Ricardo Peláez, Tomás Boy, Héctor Eugui, Mario Carrillo, Alfredo Tena, era un trabuco el que hicimos con Juan Carlos y asociados, por supuesto con lo que era Televisa Radio”, sigue mencionando.

Anotnio de Valdés con Francisco Javier González en Rusia | X: @adevaldes

Paso a las nuevas generaciones

Finalmente, Javier González se sinceró con su salida: “Sin embargo, el tiempo transcurre y las circunstancias cambian. Esas paredes siguen siendo las mismas, los muebles también, pero la gente ya no. La gente con la que formamos toda esa generación ha quedado muy poca.”

Relata su reciente visita a W Radio: “Tuve oportunidad de visitar las instalaciones hace unos cuantos días y poca gente era la que yo conocía, la gente de aquellas épocas. Parece que es algo en extinción y que por supuesto entra el paso a las nuevas generaciones, nuevas ideas, nuevos formatos, etc. Inclusive un matutino que no tiene información deportiva.”

“Fui muy feliz también con Gabby Bargentin haciendo de la pandemia una obra de imaginación, inventando la rojola deportiva que gustó muchísimo, inventando una sección para hablar de deportes extraños en diferentes partes del mundo y muchas cosas más. A través de 22 años yo le di más que mi tiempo y mi energía a esa institución y esa institución me dio algo a mí mucho mayor que un sueldo. Me dio una familia, perdón el lugar como un perro, ha sido una familia de la que hoy me despido”, dice en parte de su largo discurso.