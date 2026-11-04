Tensiones geopolíticas en Oriente Medio obligan a reprogramar Liga de Arabia y frenan el paso de Julián Quiñones

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Las tensiones geopolíticas en Oriente Medio comenzaron a tener repercusiones en el calendario deportivo de Arabia Saudita. La Saudi Pro League anunció la postergación de todos los partidos correspondientes a la decimotercera jornada del campeonato, una medida que también afecta los planes de Julián Quiñones, delantero mexicano que milita en el futbol saudí.

La decisión responde a los ajustes realizados en el calendario de la Copa Asiática 2027, cuya celebración fue reprogramada por motivos de seguridad en territorio saudí. Como consecuencia, los organizadores de la competición local tendrán que modificar las fechas de sus encuentros para adaptarse al nuevo escenario.

Originalmente, los partidos de la jornada 13 de la Saudi Pro League estaban programados para disputarse entre el jueves 5 y el sábado 7 de noviembre. Sin embargo, todos los compromisos quedaron aplazados y, hasta el momento, están a la espera de que se anuncien las nuevas fechas oficiales.

Este cambio representa una modificación en la actividad de los futbolistas que participan en el campeonato, entre ellos Julián Quiñones, quien tendrá que esperar para conocer cuándo volverá a tener actividad con su equipo.

Julián Quiñones, jugador del Al Qadisiya, en festejo de gol en la Champions League AFC | @AlQadsiahEN

La modificación del torneo continental fue anunciada por la Confederación Asiática de Futbol (AFC), organismo que confirmó el cambio después de sostener conversaciones con las distintas partes involucradas en la organización del certamen.

En un principio, la Copa Asiática 2027 estaba contemplada para celebrarse del 7 de enero al 5 de febrero de ese año. No obstante, el panorama de seguridad en Oriente Medio llevó a reconsiderar la programación del campeonato, que finalmente se disputará del 23 de diciembre de 2027 al 21 de enero de 2028.

Aunque las autoridades de Arabia Saudita habían manifestado su intención de conservar las fechas originales, los acontecimientos registrados en la región derivaron en la modificación del calendario.

China no organizará la Copa Asiática 2023 | AP

El aplazamiento de la jornada 13 de la Saudi Pro League se suma a una serie de modificaciones y cancelaciones de eventos deportivos que se han registrado en la región como consecuencia del escenario geopolítico.

La inestabilidad en Oriente Medio se ha agudizado por los ataques de las fuerzas hutíes y las posteriores respuestas militares de Arabia Saudita y Yemen, una situación que ha generado preocupaciones en materia de seguridad y logística para la realización de acontecimientos internacionales.

Entre las competiciones afectadas anteriormente se encuentra el Rally de Yeda, que fue cancelado, así como las Finales de la WTA, cuya realización también tuvo que ser suspendida. A estos acontecimientos se sumó la exhibición de tenis Six Kings Slam, que igualmente sufrió modificaciones en su programación.

Copa Asiática | X @j_football_now