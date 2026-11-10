Teófilo Cubillas revela el orgullo que siente por ser inducido al Salón de la Fama como su ídolo Pelé

El jugador inca no ocultó su admiración por el que considera "el mejor jugador de la historia"

Teófilo Cubillas, una de las máximas leyendas del futbol peruano, compartió el orgullo que representa para él formar parte del Salón de la Fama, un reconocimiento que adquiere un significado todavía más especial al recordar la admiración que siempre ha sentido por el brasileño Pelé, considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Para el exdelantero, recibir este tipo de distinciones representa mucho más que un reconocimiento individual, pues también significa compartir un espacio con figuras que marcaron la historia del futbol mundial. Entre ellas destaca precisamente Pelé, quien fue uno de sus grandes ídolos durante su trayectoria deportiva.

Cubillas agradece ser galardonado como su ídolo

Durante su intervención, Cubillas dejó ver la importancia que tiene Pelé en su vida como futbolista. El brasileño fue una de las grandes inspiraciones para distintas generaciones de jugadores y el peruano no fue la excepción, por lo que encontrarse con su legado dentro del Salón de la Fama representa un motivo especial de orgullo.

Era un jugador que era mi ídolo (Pelé), cuando escuché su nombramiento pensé en cuánto me gustaría poder estar en un nombramiento de las estrellas. Lo lindo fue que después de haber jugador la Copa del Mundo de México, me tocó enfrentarlo, y él mismo dio a entender que ya había aparecido su sucesor con mi nombre, fuimos dos amigos grandísimos

La admiración de Cubillas hacia O Rei también permite dimensionar el impacto que tuvo el brasileño en el futbol internacional. Pelé no solamente conquistó títulos y reconocimientos, sino que se convirtió en un referente para quienes soñaban con alcanzar la élite del balompié.

Tófilo Cubillas en conferencia de prensa | IMAGO7

En ese sentido, el reconocimiento dentro del Salón de la Fama adquiere un valor simbólico para el exjugador peruano, quien puede mirar su propia trayectoria junto a la de algunas de las figuras que lo inspiraron a construir su carrera.

Pelé para mí fue el mejor de todos los tiempos. Verlo jugar era brillante, algunas de las jugadas que él hacía yo las veía para después replicarlas

Un futbolista que se ha ganado la inducción

Teófilo Cubillas construyó una trayectoria que lo convirtió en uno de los nombres más importantes del futbol sudamericano. Su participación con la selección de Perú en las Copas del Mundo de 1970, 1978 y 1982, así como sus destacadas actuaciones, lo consolidaron como un referente de su generación.

Su historia también está ligada a una de las etapas más recordadas del futbol peruano, particularmente por el desempeño del equipo nacional en México 1970 y Argentina 1978. Cubillas fue protagonista de aquellos momentos y dejó una huella que trascendió las fronteras de su país.