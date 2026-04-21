Thunder Rosa revela su misión en la lucha libre: empoderar a luchadoras independientes

La luchadora y actual columnista de RÉCORD, Thunder Rosa, compartió en entrevista su visión sobre el presente y futuro de la lucha libre femenil, dejando claro que su objetivo va más allá del ring: abrir camino para nuevas generaciones.

La tijuanense, reconocida por su paso en All Elite Wrestling, habló sobre los proyectos que actualmente impulsa, enfocados en el desarrollo del talento femenil tanto en México como en Estados Unidos.

Thunder Rosa | @thunderrosa22

Thunder Rosa busca abrir oportunidades a luchadoras independientes

Durante la conversación, Thunder Rosa destacó la importancia de apoyar a las luchadoras independientes, quienes muchas veces no cuentan con los reflectores necesarios para crecer en la industria.

Busco empoderar a las luchadoras profesionales independientes, darles los consejos a seguir para que nosotras podamos salir adelante, para que se nos den espacios; podemos darle esa voz

La "Mera, Mera" ha trabajado activamente en iniciativas que buscan visibilizar el talento femenil, además de colaborar en proyectos deportivos y sociales, incluyendo su participación con Xolos Femenil y actividades en San Diego.

Thunder Rosa, luchadora mexicana

La evolución de la lucha libre femenil y su histórico main event en AEW

Thunder Rosa también recordó uno de los momentos más importantes de su carrera: el histórico combate estelar en 2021 dentro de AEW, donde demostró el nivel competitivo de las mujeres en la lucha libre.

Hemos hecho mucho trabajo y sacrificio, hemos demostrado que tenemos lo que se necesita para hacer 15/20 minutos en un main event

Yo soy parte de esa historia, 2021 con el Lights Out, cuando se ganó el título de AEW; fue un main event

Aquel combate marcó un antes y un después en la percepción de la lucha libre femenil, consolidando a Thunder Rosa como una de las figuras clave del movimiento.

Thunder Rosa levanta su cinturón | Instagram @thunderrosa22

“Si nos dan la oportunidad, vamos a responder”: el mensaje de Thunder Rosa

Finalmente, la luchadora fue contundente al hablar sobre el compromiso de las mujeres dentro de la industria, asegurando que están listas para asumir cualquier reto si se les brinda la oportunidad.

Pero yo sé que nosotros podemos y, si nos dan la oportunidad, lo vamos a hacer y vamos a sacrificar lo mismo que hacen nuestros compañeros

Con una carrera en ascenso y múltiples proyectos en marcha, Thunder Rosa continúa posicionándose como una voz clave en la lucha por la equidad dentro del pancracio nacional.