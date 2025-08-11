El partido de la Jornada 4 lleva casi media hora de medio tiempo por las inclemencias del clima

La Jornada 4 de la Liga MX tuvo el comienzo de su actividad dominical con el juego de Pumas vs Necaxa, en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. A pesar de que el partido aún no termina y las emociones no se han hecho presente, lo más destacado del encuentro fue la tormenta que cayó durante el primer tiempo. El diluvio que invadió la capital del país estuvo desde el comienzo del juego, aunque cerca del minuto 30 cayó con fuerza y las condiciones de la cancha empeoraron. Los charcos que se generaron en CU condicionaron que al jeugo, pues la circulación de la pelota fue casi imposible.

Varios aficionados y analistas comentaron que el juego no debió de continuar, pues no solo afectó la calidad del mismo, sino que también la integridad de los jugadores. Uno de los que criticó la decisión del árbitro, fue Francisco Chacón, quien mencionó que el juego se tuvo que suspender. "Increíble la falta de criterio y personalidad del árbitro Pacheco, el partido se juega en una alberca. Todo les da miedo. Lo primero que se tiene que cuidar es la integridad física de los jugadores, el juego tendría que estar suspendido", comentó Chacón.