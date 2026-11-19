Durante su participación semanal en el programa de radio de Dallas 96.7 The Ticket, Troy aprovechó para comentar sobre su compañero Joe Buck

Una de las duplas más reconocidas en las transmisiones de la NFL podría estar viviendo sus últimos meses trabajando juntos. Troy Aikman, exquarterback de los Dallas Cowboys y actual analista de ESPN, lanzó un comentario dirigido a Joe Buck que llamó la atención en medio de los rumores sobre una posible separación de ambos comentaristas al finalizar la Temporada 2026.

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Durante su participación semanal en el programa de radio de Dallas 96.7 The Ticket, Aikman aprovechó que el conductor George Dunham se encontraba realizando la emisión sin sus compañeros habituales para bromear sobre su propia situación en Monday Night Football. "Joe siempre ha querido una cabina en solitario; me pregunto si tú siempre has querido hacer un programa de radio solo", expresó el integrante del Salón de la Fama.

Aunque sus palabras fueron pronunciadas en tono de broma, el comentario llega en un momento de incertidumbre sobre su continuidad en ESPN. Mientras Buck aseguró su futuro con la cadena mediante una renovación multimillonaria, Aikman todavía no tiene un nuevo acuerdo, lo que ha generado especulaciones sobre el posible final de una sociedad que comenzó hace más de dos décadas.

Troy Aikman, comentarista de ESPN | AP

¿Por qué Troy Aikman y Joe Buck podrían separarse de ESPN?

La situación comenzó a generar dudas en septiembre de 2026, cuando se reportó que Joe Buck había alcanzado un acuerdo con ESPN para extender su contrato por seis temporadas más, en una operación cercana a los 108 millones de dólares. En contraste, Troy Aikman se encuentra en el último año del contrato de cinco temporadas y 90 millones de dólares que firmó cuando llegó a la televisora en 2022.

Las diferencias en las negociaciones quedaron todavía más expuestas durante octubre, cuando Aikman reconoció públicamente que no tenía garantizada su permanencia en la cadena. El exjugador de Dallas aseguró que terminaría sus compromisos de la temporada y posteriormente evaluaría sus opciones profesionales, sin descartar la posibilidad de continuar su trayectoria en otra empresa.

De acuerdo con reportes de la prensa estadounidense, ESPN habría decidido postergar las conversaciones sobre una posible renovación de Aikman hasta después del Super Bowl LXI, programado para el 14 de febrero de 2027. Esta situación ha incrementado las especulaciones sobre el futuro de la pareja de comentaristas, aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial que confirme su separación.

Troy Aikman, leyenda de los Dallas Cowboys | MEXSPORT

Troy Aikman y Joe Buck podrían terminar una histórica etapa de 25 años en la NFL

La relación profesional entre ambos comenzó en 2002, cuando compartieron las transmisiones de Fox Sports junto a Cris Collinsworth. Tres años después se consolidaron como dupla y se convirtieron en una de las parejas más reconocidas de la televisión estadounidense, narrando seis Super Bowls antes de incorporarse juntos a ESPN en 2022 para encabezar Monday Night Football.

En 2023, Buck y Aikman establecieron una marca como la pareja de comentaristas con más temporadas consecutivas trabajando juntos en las transmisiones nacionales de la NFL, superando el registro de Pat Summerall y John Madden.