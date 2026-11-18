Gilberto Mora volvió a dar de qué hablar fuera de las canchas, aunque esta vez no fue por sus actuaciones con Xolos de Tijuana o la Selección Mexicana. Una fotografía de su teléfono celular dejó al descubierto un curioso fondo de pantalla que rápidamente despertó comentarios entre los fans.
La ilustración muestra al futbolista frente a dos caminos completamente diferentes, uno conduce al éxito a través del esfuerzo y el trabajo, mientras que el otro representa las fiestas y las distracciones. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron dos personajes que aparecen en este sendero.
¿Marco Fabián y el ‘Gullit’ Peña aparecen en el fondo de Mora?
En redes sociales comenzó a circular la teoría de que las caricaturas hacen referencia a Carlos ‘Gullit’ Peña y Marco Fabián, dos exfutbolistas mexicanos que fueron relacionados con la vida nocturna durante sus respectivas carreras.
La supuesta referencia provocó comentarios y especulaciones sobre el mensaje que podría transmitir el fondo de pantalla del joven mexicano.
¿Qué mensaje tiene el fondo de pantalla de Gilberto Mora?
La imagen llamó la atención por la diferencia entre los dos escenarios y por el contraste con la carrera que comienza a construir Mora. Sin embargo, no hay declaraciones del jugador que confirmen que eligió el fondo con la intención de enviar una indirecta a Marco Fabián o al ‘Gullit’ Peña.