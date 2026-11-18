¿Pedrada? El curioso fondo de pantalla de Gilberto Mora con una extraña referencia a dos exseleccionados mexicanos

El juvenil llamó la atención por la imagen que utiliza en su celular, donde aparecen dos caminos opuestos y unos personajes que en redes relacionaron con Marco Fabián y ‘Gullit’ Peña

Gilberto Mora volvió a dar de qué hablar fuera de las canchas, aunque esta vez no fue por sus actuaciones con Xolos de Tijuana o la Selección Mexicana. Una fotografía de su teléfono celular dejó al descubierto un curioso fondo de pantalla que rápidamente despertó comentarios entre los fans.

La ilustración muestra al futbolista frente a dos caminos completamente diferentes, uno conduce al éxito a través del esfuerzo y el trabajo, mientras que el otro representa las fiestas y las distracciones. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron dos personajes que aparecen en este sendero.

¿Marco Fabián y el ‘Gullit’ Peña aparecen en el fondo de Mora?

Gilberto Mora mostró su curioso fondo de pantalla en el celular | Especial

En redes sociales comenzó a circular la teoría de que las caricaturas hacen referencia a Carlos ‘Gullit’ Peña y Marco Fabián, dos exfutbolistas mexicanos que fueron relacionados con la vida nocturna durante sus respectivas carreras.

La supuesta referencia provocó comentarios y especulaciones sobre el mensaje que podría transmitir el fondo de pantalla del joven mexicano.

Gilberto Mora en el partido de la Selección Mexicana contra Jamaica | IMAGO 7

¿Qué mensaje tiene el fondo de pantalla de Gilberto Mora?