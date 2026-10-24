El mexicano estará en combate por la unificación de los títulos mundiales superpluma

El mexicano Emanuel “Vaquero” Navarrete y el estadounidense O’Shaquie Foster superaron la prueba de la báscula y quedaron preparados para disputar una pelea de unificación de campeonatos mundiales en la división superpluma.

Ambos pugilistas cumplieron con el pesaje oficial y ahora tienen la mirada puesta en el cuadrilátero. Navarrete registró exactamente 130 libras, el límite permitido para la categoría, mientras que Foster detuvo la báscula en 129.8 libras.

Con estas cifras, los dos campeones cumplieron con el requisito reglamentario para protagonizar el combate pactado a 12 rounds en San Antonio, Texas, en un pelea que habrá un campeón absoluto.

"Vaquero" Navarrete festeja victoria | IG: matchroomboxing

¿Cuáles son los títulos en disputa?

El boxeador mexicano llegará a esta cita con dos cinturones mundiales en su poder: los de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB). El “Vaquero” buscará demostrar nuevamente su capacidad sobre el ring y ampliar su legado en una división que ha tenido grandes representantes del pugilismo mexicano.

Por su parte, O’Shaquie Foster pondrá en juego el campeonato del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), una corona que lo convierte en un rival de máxima exigencia para el peleador tricolor. El estadounidense buscará aprovechar su técnica defensiva y su capacidad para contragolpear ante un adversario conocido por su presión constante y su disposición para intercambiar golpes.

La pelea tendrá como escenario el Frost Bank Center de San Antonio, Texas, donde se espera una importante presencia de aficionados que seguirán de cerca un enfrentamiento con tres títulos mundiales en disputa.

Vaquero Navarrete vs O'Shaquie Foster | X:@BoxAzteca7

Vaquero Navarrete por la unificación de títulos

Vaquero Navarrete buscará soltar su volumen de golpes, el ritmo ofensivo y la búsqueda constante del rival, mientras que Foster destaca por su habilidad para administrar la distancia, defenderse y encontrar espacios para responder. Esa diferencia táctica podría convertirse en uno de los factores determinantes durante los 12 episodios.

Para el “Vaquero”, la cita también representa la posibilidad de sumar una nueva conquista a una trayectoria que lo ha llevado a ser campeón mundial en distintas divisiones. Enfrente tendrá a un monarca estadounidense que pretende conservar su cinturón y frustrar las aspiraciones del mexicano, por lo que cada asalto será importante en una contienda donde el margen de error puede resultar decisivo.