VIDEO: árbitro golpeó a portero en la Gran Final de la Copa Bolivia

Momento del golpe al arquero de Real Potosí | CAPTURA DE PANTALLA

El silbante Jordy Alemán agredió al guardameta Christian Martínez durante los reclamos posteriores a la coronación de Always Ready

La Final de la Copa Bolivia terminó en medio de una polémica arbitral luego de que el silbante Jordy Alemán golpeó en el rostro al guardameta argentino Christian Martínez, de Real Potosí, tras consumarse la coronación de Always Ready en el estadio Víctor Agustín Ugarte.

El conjunto de la banda roja conquistó el título después de igualar sin anotaciones en el compromiso de Vuelta, haciendo valer la ventaja de 3-1 que consiguió en el encuentro de Ida, disputado en El Alto. Sin embargo, los incidentes posteriores al silbatazo final opacaron la celebración del campeonato.

Festejos del Alway Ready con la Copa de Bolivia | IG: @club_always_ready_oficial

¿Por qué el árbitro golpeó al portero de Real Potosí?

Una vez concluido el encuentro, varios futbolistas de Real Potosí rodearon a Jordy Alemán para reclamarle por sus decisiones arbitrales. En medio de la confrontación y sin presencia policial a su alrededor, el colegiado respondió con un golpe de puño en el rostro de Christian Martínez.

La situación derivó en una serie de expulsiones por parte del silbante, quien mostró la tarjeta roja a cuatro futbolistas y tres integrantes del cuerpo técnico del conjunto potosino. Por su parte, el guardameta argentino reconoció que el impacto le provocó una herida sangrante en la boca, aunque no llegó a derribarlo.

Martínez también admitió haber insultado al árbitro durante los reclamos, incluso con expresiones relacionadas con su familia. Posteriormente, el futbolista de 29 años publicó un comunicado en redes sociales en el que anunció que no emprenderá acciones legales contra Alemán.

"Mi intención es dar por superado este episodio y evitar que esta situación continúe generando conflictos, sin dejar de estar a plena disposición de las autoridades competentes para cualquier aclaración que corresponda", expresó el guardameta.

Federación Boliviana de Futbol, sin pronunciarse por la agresión

Hasta el momento, ni Jordy Alemán, ni la directiva de Real Potosí, ni la Federación Boliviana de Futbol (FBF) han emitido una postura oficial respecto a los incidentes registrados durante la Final de la Copa Bolivia, por lo que se desconoce si habrá sanciones disciplinarias contra los involucrados.

Por otra parte, con la conquista del campeonato, Always Ready aseguró un boleto para la fase previa de la Copa Libertadores.