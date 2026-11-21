VIDEO: así fue el polémico gol anulado a Erling Haaland en el duelo ante Fulham

Erling Haaland y Bernd Leno, en el partido entre Manchester City y Fulham | AP

El Manchester City empató con los Cottagers y sumó su cuarto partido sin conseguir la victoria

La Premier League explicó los motivos por los que fue anulado un gol de Erling Haaland durante el partido entre Manchester City y Fulham, luego de una polémica jugada que provocó cuestionamientos sobre la decisión arbitral. El delantero noruego había enviado el balón al fondo de la portería, pero la anotación fue invalidada por una presunta infracción sobre el guardameta Bernd Leno.

La acción ocurrió después de un centro al área que el portero alemán intentó controlar con ambas manos. Haaland aprovechó que el balón quedó a su alcance para rematar y marcar el empate, después de que Rodrigo Muniz adelantara al Fulham al minuto 16. Sin embargo, el árbitro Tom Bramall consideró que el atacante había cometido una falta sobre Leno y señaló tiro libre para los visitantes.

¿Por qué el VAR anuló el gol de Erling Haaland contra Fulham?

Tras la revisión de la jugada, el VAR respaldó la decisión del árbitro y determinó que Bernd Leno tenía el control del balón antes de que Haaland interviniera. La Premier League publicó una explicación oficial durante el desarrollo del encuentro para aclarar los criterios utilizados por el cuerpo arbitral.

"El VAR chequeó y ratificó la decisión del árbitro de conceder tiro libre a favor del Fulham y anular el gol del Manchester City, al determinar que el guardameta mantenía el control del balón", informó la organización del campeonato inglés mediante su comunicado.

El informe del videoarbitraje también detalló el momento específico de la infracción. "El balón se encuentra controlado entre ambas manos y, posteriormente, el atacante se lo arrebata antes de convertir", señaló la explicación, con lo que se descartó la posibilidad de validar la anotación del delantero noruego.

Erling Haaland, jugador del Manchester City, en lamento tras gol anulado ante Fulham | AP

¿Qué dice el reglamento sobre quitarle el balón a un portero?

De acuerdo con las reglas del futbol establecidas por la International Football Association Board (IFAB), un guardameta tiene el control del balón cuando lo sostiene entre ambas manos o entre una mano y cualquier superficie, incluido el suelo o su propio cuerpo. Mientras mantiene esa posesión, ningún adversario puede disputarle legalmente el esférico.

En el caso de Haaland y Bernd Leno, los árbitros interpretaron que el portero del Fulham todavía tenía la posesión cuando el delantero del Manchester City intervino. Por esta razón, la jugada fue sancionada como infracción y el conjunto visitante recibió un tiro libre, pese a que el balón terminó dentro de su portería.