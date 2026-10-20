VIDEO: Así luce la tumba de ‘El Mencho’ para Día de Muertos 2026: colocan enormes calaveras, un gallo y cientos de flores

alaveras monumentales, cruces y cientos de flores forman parte de la ofrenda instalada en la tumba del fundador del CJNG./Florerías Alex y Di Aroma)

El sepulcro del exlíder del CJNG, ubicado en Zapopan, Jalisco, fue decorado con una ofrenda monumental que incluye figuras religiosas, cruces y arreglos de cempasúchil

Un gallo de gran tamaño, esqueletos con canastas de flores y una enorme figura de San Judas Tadeo forman parte de la monumental ofrenda de Día de Muertos colocada en la tumba de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, quien fuera líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La decoración fue instalada en un cementerio de Zapopan, Jalisco, y comenzó a llamar la atención después de que se difundieran imágenes del trabajo realizado por florerías de Guadalajara.

La instalación llega casi ocho meses después de la muerte del exlíder criminal, ocurrida el 22 de febrero de 2026 durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco. Desde entonces, su sepultura ha sido escenario de visitas y arreglos florales de grandes dimensiones, pero el nuevo montaje destaca por la cantidad de figuras que fueron elaboradas para las celebraciones del 1 y 2 de noviembre.

Los videos compartidos en redes sociales permiten observar que el espacio funerario fue transformado con flores de cempasúchil, rosas y estructuras decorativas relacionadas con las tradiciones mexicanas. La ofrenda ocupa una amplia superficie, está protegida por un toldo blanco y también se extiende hacia la tumba de otro integrante del CJNG que falleció durante las operaciones federales de febrero.

Uno de los aspectos que más llama la atención es la combinación de símbolos religiosos con figuras de animales y personajes que simulan realizar actividades cotidianas. Aunque se trata de un arreglo elaborado con motivo del Día de Muertos, algunas de sus piezas también hacen referencia a elementos asociados con la identidad del antiguo jefe criminal.

¿Dónde está la tumba de ‘El Mencho’ y quién colocó la ofrenda?

Los restos de Nemesio Oseguera Cervantes se encuentran en el Parque Funeral Recinto de la Paz, un cementerio privado ubicado en Zapopan, Jalisco. Fue en ese lugar donde empresas dedicadas a la elaboración de arreglos florales especiales instalaron las estructuras que ahora aparecen en fotografías y videos difundidos en internet.

Una impresionante decoración floral cubre la tumba de Nemesio Oseguera Cervantes, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)./ Florerías Alex y Di Aroma

Entre los negocios que dieron a conocer el montaje se encuentran Alex's Florerías y Florería Di'aroma, establecimientos de Guadalajara que realizan decoraciones para distintas celebraciones. En sus publicaciones mostraron parte del resultado final acompañado por música mexicana, incluida la canción “Amor Eterno”, de Juan Gabriel.

Las empresas también compartieron un mensaje para describir el trabajo que realizan con las flores y las figuras utilizadas en este tipo de instalaciones:

“No se trata solamente de poner flores, sino de transformar sentimientos en arte, honrar recuerdos y crear decoraciones que dejen a todos sin palabras”.

La ofrenda también ocupa parte del espacio donde está sepultado Hugo César Macías Ureña, alias ‘El Tuli’, señalado por las autoridades federales como uno de los colaboradores de mayor confianza de ‘El Mencho’. Ambos murieron el 22 de febrero de 2026, aunque en acciones militares desarrolladas en diferentes municipios de Jalisco.

Así son las figuras monumentales que adornan la tumba de ‘El Mencho’

La composición tiene varios elementos que sobresalen por sus dimensiones, entre ellos un gallo construido con flores naranjas y oscuras, cuya cola fue elaborada con palmas negras para reproducir la forma del plumaje. Esta figura guarda relación con el apodo ‘El Señor de los Gallos’, utilizado durante años para referirse a Oseguera Cervantes.

El montaje también incluye una calavera monumental con sombrero de paja y los brazos extendidos, acompañada por dos grandes cruces cubiertas de flores rojas y naranjas. A su alrededor se colocaron otros esqueletos vestidos con ropa de manta, algunos sentados y otros arrodillados mientras sostienen canastas con cempasúchil.

Una de las escenas muestra a varias de estas figuras en posiciones que simulan el trabajo de personas dedicadas a preparar arreglos florales. Algunas cargan flores y otras parecen acomodarlas, formando una decoración que combina elementos del campo con imágenes características de las celebraciones mexicanas.

En otro punto del sepulcro sobresale una representación de San Judas Tadeo, con un manto verde adornado con detalles blancos y dorados. La figura porta una medalla alrededor del cuello y sostiene un báculo con la mano derecha. Su vestimenta incorpora flores de cempasúchil, mientras que en la base fueron colocadas dos calabazas, una naranja y otra blanca.

Un gallo gigante elaborado con flores de cempasúchil destaca entre los adornos colocados en la sepultura de ‘El Mencho’./ Florerías Alex y Di Aroma