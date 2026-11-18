VIDEO: Avioneta se desploma y se incendia en carretera de Monterrey… ¡pero ocurre un milagro!

Una aeronave Piper Mirage se accidentó cerca del Aeropuerto Internacional del Norte, en Apodaca, Nuevo León / Especial

Los primeros reportes señalan que viajaban seis personas, mientras que las autoridades desplegaron un operativo de emergencia para controlar las llamas

Una avioneta se desplomó y posteriormente se incendió este miércoles en las inmediaciones de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, a la altura del municipio de Apodaca, Nuevo León, provocando una intensa movilización de cuerpos de emergencia y complicaciones en la circulación vehicular. El accidente ocurrió cerca de las instalaciones del Aeropuerto Internacional del Norte, donde una columna de humo negro alertó a conductores y personas que se encontraban en la zona.

Podría interesarte Contra VIDEO: Así fue el desplome de una avioneta en Pachuca que dejó dos personas muertas

De acuerdo con información de Protección Civil de Nuevo León, el reporte de emergencia se recibió alrededor de las 13:52 horas, luego de que se notificara la caída de una aeronave en las inmediaciones de la vialidad. Los primeros informes identificaron el avión como un Piper Mirage, con matrícula XB-MKC, que presuntamente presentó problemas durante las maniobras de despegue, aunque las causas exactas del accidente todavía deberán ser determinadas por las autoridades correspondientes.

Tras el impacto, la aeronave comenzó a incendiarse, lo que provocó una columna de humo visible desde diferentes puntos de la zona norte del área metropolitana de Monterrey. Elementos de Protección Civil, bomberos y otras corporaciones de auxilio acudieron al sitio para atender la emergencia, controlar las llamas y establecer medidas de seguridad para evitar que otros vehículos o personas resultaran afectados.

Una avioneta se desplomó cerca del Aeropuerto del Norte, en Apodaca, Nuevo León / Especial

¿Qué pasó con la avioneta que cayó en Apodaca, Nuevo León?

El accidente se registró durante la tarde cuando una aeronave que operaba en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional del Norte sufrió un percance poco después de iniciar sus maniobras de vuelo, según las primeras versiones difundidas sobre el caso.

La caída provocó un incendio que obligó a desplegar unidades de emergencia en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, una de las principales vías de comunicación entre la zona metropolitana de Monterrey y la frontera con Estados Unidos. La presencia de vehículos de rescate y las labores para controlar el fuego ocasionaron afectaciones en el tránsito, particularmente en el tramo cercano al aeropuerto.

Personal de Bomberos de Nuevo León trabajó en la zona para combatir las llamas, mientras que integrantes de Protección Civil realizaron las primeras labores de atención y evaluación de riesgos. La prioridad fue controlar el incendio y asegurar el perímetro para permitir el trabajo de los equipos especializados.

De manera preliminar, se mencionó que la aeronave habría presentado una falla durante el despegue.

Elementos de Protección Civil y bomberos acudieron para atender la emergencia / Especial

¿Hay muertos o heridos por el accidente de avioneta en Nuevo León?

Una de las principales interrogantes después del accidente es el estado de salud de las personas que viajaban a bordo. Según la información preliminar, seis personas se encontraban dentro de la aeronave: dos pilotos y cuatro pasajeros, quienes presuntamente tenían como destino Cancún, Quintana Roo.

Una fuente citada en los reportes iniciales señaló que los seis ocupantes habrían resultado lesionados y sin heridas que lamentar, como si se tratara de un milagro. Ante la emergencia, Protección Civil de Nuevo León solicitó a la población "ceder el paso a los vehículos de emergencia, acercarse a la zona del incidente y atender las indicaciones de las autoridades".

Los primeros reportes señalan que seis personas viajaban a bordo de la avioneta / Especial

¿Qué tipo de avioneta se accidentó cerca del Aeropuerto del Norte?

Los primeros informes identificaron la aeronave como una Piper Mirage, con matrícula XB-MKC, un modelo de aviación general utilizado para vuelos privados. De acuerdo con las versiones preliminares, el avión habría iniciado maniobras de despegue cuando se presentó una situación que terminó provocando su caída.

La investigación también deberá establecer la secuencia de acontecimientos desde el inicio del despegue hasta el impacto y posterior incendio.

Dos accidentes aéreos en menos de 24 horas: ¿qué ocurrió en Durango?

El accidente registrado en Apodaca ocurrió apenas un día después de otro percance aéreo reportado en Durango, donde un avión privado se desplomó durante la mañana del martes 17 de noviembre, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional General Guadalupe Victoria.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades estatales, el accidente en Durango dejó un saldo de tres personas fallecidas y dos lesionadas, según lo informado por el gobernador Esteban Villegas Villarreal.

La aeronave involucrada fue identificada en los reportes preliminares como un Cessna 500, que tenía como destino la ciudad de Toluca, Estado de México. El percance ocurrió aproximadamente a las 11:40 horas, cuando el avión se precipitó a unos 500 metros de la cabecera de la pista durante las maniobras de despegue.

Después de la caída, la aeronave se incendió y fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia para atender a las víctimas y controlar el fuego.

Entre las versiones iniciales se mencionó que una compuerta del equipaje pudo haberse abierto durante el ascenso, situación que habría llevado a la tripulación a intentar un aterrizaje de emergencia. No obstante, esta hipótesis no ha sido confirmada mediante un dictamen oficial, por lo que las causas permanecen sujetas a investigación.