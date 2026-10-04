VIDEO: El grave error de Lando Norris en Malasia, casi como el de Colapinto en Bakú, que quedó sin sanción

Por fortuna, el británico no chocó contra ningún otro auto y el incidente no tuvo mayores consecuencias

No todas las acciones se juzgan igual en la Fórmula 1 y ahora una nueva polémica surge tras quedar impune el despiste de Lando Norris en el Gran Premio de Bahréin, celebrado en Malasia. El británico cometió un error infantil que estuvo a punto de emular lo que hizo Franco Colapinto la semana pasada en Bakú, aunque por fortuna no hubo mayores consecuencias.

En el caso del argentino, en el relanzamiento se quedó sin espacio al llegar a la curva y se llevó de frente a su compañero de equipo Pierre Gasly, quien a su vez golpeó a Norris. Ahora fue el actual campeón de la Fórmula 1 quien se equivocó gravemente durante un Safety Car, pues no bajó la velocidad y tuvo que salirse de la pista para no golpear por detrás a Óscar Piastri.

Fue durante el Safety Car que salió luego de que el auto de Alex Albon se quedó varado que Norris cometió este despiste. El británico se separó del pelotón y en su afán de calentar las gomas no se dio cuenta de que los demás vehículos frenaron en la curva, por lo que tuvo que salirse de la pista para no golpearlos.

Lando Norris y Franco Colapinto tras el choque en Bakú | AP

¿Habrá sanción para Norris?

El incidente cobró mayor relevancia porque vino una semana después del choque de Franco en Azerbaiyán, tras el cual el propio Norris afirmó que hay pilotos que no merecen estar en la Fórmula 1. Por ello, el despiste del piloto de McLaren provocó críticas de un sector de la afición que consideran que las acciones fueron similares.

Incluso hay quienes ven peor el error de Norris por tratarse de una conducción errática detrás de un Safety Car, mientras que el de Colapinto ocurrió en una relanzada, a alta velocidad. Pese a ello, dirección de carrera evaluó diferente las acciones y a Norris solo le dio una reprimenda, contra las cinco posiciones en la parrilla de salida que impusieron al argentino.

Lando Norris en el Gran Premio de Bahréin celebrado en Malasia | AP

Norris justificó su error

El despiste le costó al británico pasar del octavo puesto al undécimo, aunque al final logró recuperarse para sumar dos puntos en el noveno lugar. Al terminar la carrera, aceptó que fue un error suyo por completo, ya que no midió bien la distancia para frenar a tiempo.

"Desde mi ángulo, simplemente no pude ver hasta qué punto se habían detenido literalmente en la trazada. Al fin y al cabo, mi trabajo es juzgar ese tipo de cosas, pero no era una situación normal, así que me pilló desprevenido. No tengo a nadie más a quien culpar que a mí mismo, pero no había nada más que pudiera hacer en esa situación", declaró a Sky Sports.