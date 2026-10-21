Héctor Pérez, regidor de Purísima del Rincón, Guanajuato, fue criticado en redes sociales tras participar en un espectáculo para adultos durante las Fiestas de Octubre. / RS

Héctor Pérez, funcionario de Purísima del Rincón, respondió a las críticas tras aparecer en una dinámica del espectáculo de Gaby Mendoza durante las Fiestas de Octubre

La participación de Héctor Pérez, regidor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Purísima del Rincón, Guanajuato, en un espectáculo para adultos desató polémica en redes sociales. El funcionario apareció en una dinámica de la comediante Gaby Mendoza, conocida como “La Más Bonita”, durante las Fiestas de Octubre del municipio.

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Los videos del evento comenzaron a circular en plataformas digitales y generaron cuestionamientos sobre la intervención del servidor público en una presentación que incluyó interacciones de tono sexual.

Ante las críticas, Pérez publicó un video en sus redes sociales para explicar lo ocurrido y defender su participación en el espectáculo.

La participación de un regidor de Guanajuato en el show de Gaby Mendoza generó polémica luego de que se difundieran videos del evento. / RS

¿Qué hizo el regidor de Guanajuato durante el show para adultos?

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, Héctor Pérez participó en una dinámica conducida por Gaby Mendoza durante su presentación en las Fiestas de Octubre. En el espectáculo, varios hombres subieron al escenario, bebieron alcohol y se quitaron la camisa. La dinámica también incluyó contacto físico y tocamientos de tono sexual.

La controversia aumentó cuando se identificó al regidor entre los participantes, lo que provocó comentarios sobre su comportamiento como funcionario municipal.

El caso también abrió una discusión sobre la organización de este tipo de presentaciones en ferias públicas, especialmente por la posibilidad de que acudan personas de distintas edades.

¿Qué dijo Héctor Pérez sobre las críticas?

Tras la difusión de los videos, el regidor publicó un mensaje en Facebook para explicar su participación. Aseguró que acudió al evento como un ciudadano más y que su intervención ocurrió por petición de los asistentes.

“Por petición de la gente, es que pues participé en el show de Gaby”, explicó el funcionario.

Pérez también reconoció que sabía qué tipo de espectáculo se había contratado para la feria y sostuvo que se trataba de una presentación dirigida a adultos.

El regidor defendió la posibilidad de que las personas se diviertan durante las festividades y señaló que decidió pronunciarse antes de que aumentaran las críticas por lo sucedido.