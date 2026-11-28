VIDEO / Vestidos de traje y con llaves: exhiben a supuestos mormones intentando entrar a casa en CDMX

Hasta el momento se desconoce su identidad / Especial

Una cámara de seguridad registró el momento en que dos hombres intentaron abrir la puerta de un domicilio en Iztapalapa

Un video difundido en redes sociales ha generado preocupación entre habitantes de la Ciudad de México, luego de que dos hombres vestidos de traje y que presuntamente se hacían pasar por mormones fueran captados mientras intentaban abrir la puerta de una vivienda ubicada en la alcaldía Iztapalapa.

Las imágenes fueron compartidas por el periodista Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, quien informó que los hechos ocurrieron en un inmueble de la colonia Ampliación San Miguel. En la grabación se observa a los dos sujetos frente a un zaguán blanco, mientras uno de ellos manipula una llave con la que aparentemente busca ingresar al domicilio.

De acuerdo con el periodista, los hombres se presentarían como integrantes del Movimiento de los Santos de los Últimos Días y presuntamente utilizarían las visitas religiosas como una fachada para acercarse a diferentes viviendas.

Captan a supuestos mormones intentando abrir una vivienda en Iztapalapa / Especial

VIDEO: Así captaron a supuestos mormones intentando entrar a una casa

En la grabación difundida a través de redes sociales aparecen dos jóvenes vestidos de traje que se acercan a la entrada de un inmueble. Mientras uno permanece a un costado del acceso, su acompañante intenta abrir la puerta utilizando una de las llaves que llevaba consigo.

Durante el video también se observa que uno de los hombres sostiene un teléfono celular, mira hacia distintos puntos de la calle y posteriormente guarda el dispositivo para continuar manipulando la cerradura del domicilio.

Tras varios intentos sin conseguir abrir el zaguán, el sujeto levanta la mirada y aparentemente se percata de la presencia de la cámara de seguridad que estaba registrando sus movimientos. Poco después se retira del lugar, seguido por su acompañante.

Una cámara de seguridad registró los movimientos de los dos hombres / Especial

¿Se trata de una nueva modalidad de robo en CDMX?

La difusión del video ha despertado inquietud ante la posibilidad de que algunas personas utilicen una supuesta afiliación religiosa para acercarse a domicilios particulares sin despertar sospechas entre los vecinos.

Según lo señalado por Carlos Jiménez, los hombres serían falsos mormones que aprovecharían las visitas vecinales, una actividad común entre integrantes de dicha comunidad religiosa, como pretexto para acercarse a los inmuebles.

No obstante, hasta el momento no se ha confirmado que exista una nueva modalidad de robo relacionada con estos hechos, ni que los sujetos hayan participado en otros incidentes similares en Iztapalapa o en alguna otra alcaldía de la Ciudad de México.

Los sujetos fueron captados vestidos de traje y portando llaves / Especial

Autoridades no han informado sobre el caso de los supuestos mormones

Hasta el momento, no se ha dado a conocer un pronunciamiento oficial de las autoridades capitalinas sobre los hechos registrados en la colonia Ampliación San Miguel. También se desconoce si los propietarios del inmueble presentaron alguna denuncia o si existe una investigación para identificar a los involucrados.

Ante situaciones similares, es recomendable evitar proporcionar información personal a desconocidos, mantener asegurados los accesos de las viviendas y no permitir el ingreso de personas cuya identidad o motivo de visita no pueda verificarse.