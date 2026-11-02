Sky Daily y su hijo Hayden Hitt enfrentan demandas civiles por hechos ocurridos durante una fiesta en Florida

La familia de Hulk Hogan vuelve a estar involucrada en una polémica, luego de que se diera a conocer que Sky Daily, viuda de la leyenda de la WWE, enfrenta demandas civiles relacionadas con una fiesta organizada por su hijo, Hayden Hitt, en la que presuntamente se proporcionaron bebidas alcohólicas a menores de edad y una adolescente habría sido víctima de una agresión sexual.

De acuerdo con información publicada por TMZ Sports, los hechos se remontan al pasado 28 de marzo de 2026, cuando Hayden celebró una reunión en una propiedad ubicada en Clearwater Beach, Florida. Las denuncias señalan que Daily habría facilitado alcohol para la fiesta pese a saber que asistirían menores de edad, situación que derivó en acciones legales contra ella y su hijo.

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¿Qué ocurrió en la fiesta organizada por el hijo de la viuda de Hulk Hogan?

Según los documentos judiciales obtenidos por TMZ, una de las demandantes, identificada bajo el seudónimo de Jane B. Doe para proteger su identidad, aseguró haber sufrido una agresión sexual por parte de otro adolescente durante la celebración. La joven declaró que perdió el conocimiento después de consumir una bebida alcohólica que presuntamente le proporcionó el señalado como responsable.

La denuncia también menciona a Hayden Hitt, hijastro del fallecido Hulk Hogan, quien supuestamente habría promovido la reunión mediante un grupo de mensajería y realizado comentarios de carácter sexual sobre la adolescente. Además, la demandante sostiene que el joven habría facilitado las circunstancias en las que ocurrió la presunta agresión.

Por su parte, Sky Daily fue señalada por supuestamente haber proporcionado las bebidas alcohólicas y permitido la celebración en su vivienda, aunque los documentos indican que se encontraba asistiendo a un evento de Real American Wrestling cuando ocurrieron los hechos. Las acusaciones contra la viuda del luchador incluyen presunta negligencia y señalamientos relacionados con la desaparición de posibles evidencias.

Hulk Hogan, exluchador de la WWE | WWE

Otra mujer presentó una demanda independiente en la que acusó a Hayden Hitt de episodios de violencia física y aseguró que Daily habría intentado persuadirla para que lo perdonara. De acuerdo con su testimonio, después de acudir a las autoridades por los presuntos hechos de violencia, fue expulsada de la vivienda donde se encontraba alojada.

¿Qué dijo Sky Daily sobre las acusaciones en su contra?

Tras darse a conocer las demandas, Sky Daily rechazó públicamente los señalamientos y aseguró que algunas de las acusaciones forman parte de una campaña de hostigamiento en su contra. Según diversas declaraciones recogidas, la viuda del histórico luchador afirmó que desde hace varios años enfrenta el acoso de una persona y negó las versiones que la relacionan con supuestas prácticas de manipulación de menores y con la Iglesia de Cienciología.

Mientras tanto, el caso permanece bajo investigación de las autoridades de Florida. El Departamento de Policía de Clearwater aclaró que las indagatorias no han sido cerradas y que el expediente fue remitido a la Fiscalía estatal para evaluar posibles acciones penales. Por ahora, las acusaciones contenidas en las demandas civiles continúan sujetas al proceso legal, sin que exista una resolución judicial definitiva sobre los hechos denunciados.