El protagonista de uno de los videos más recordados de YouTube está por llegar al altar / Especial

Edgar Martínez reveló cuándo y dónde celebrará su boda con Valeria Bermea

El tiempo pasó y aquel niño que se volvió famoso en internet después de caer de un tronco mientras intentaba cruzar un río está a punto de comenzar una nueva etapa. Edgardo Martínez Esparza, mejor conocido como Edgar, el protagonista del video viral “La caída de Edgar”, anunció que se casará el próximo sábado 10 de octubre de 2026 con la arquitecta Valeria Bermea, una noticia que ha despertado la nostalgia de quienes recuerdan uno de los primeros fenómenos virales de México.

A sus 32 años, Edgar se prepara para llegar al altar después de haber protagonizado, durante su infancia, un momento que quedó grabado en la memoria de millones de internautas. La noticia de su boda fue compartida mediante sus redes sociales, aunque desde mayo de 2025 ya había dado señales de sus planes matrimoniales al publicar fotografías de su compromiso, una celebración que realizó acompañado de familiares y personas cercanas.

Edgar fue de los primeros videos virales en México / Especial

¿Cuándo y dónde se casará Edgar, el niño del video viral?

De acuerdo con la información compartida por la pareja, la boda de Edgar Martínez y Valeria Bermea está programada para el sábado 10 de octubre de 2026, mientras que la ceremonia se realizaría en Cuatro Ciénegas, Coahuila, un destino reconocido por sus paisajes naturales y que ahora será escenario de uno de los momentos más importantes en la vida del protagonista del famoso video.

Aunque Edgar se convirtió en una celebridad de internet cuando apenas era un niño, actualmente mantiene una vida alejada de la exposición mediática que experimentó durante sus primeros años de fama. Sin embargo, su próxima boda volvió a colocarlo en la conversación digital, especialmente entre quienes crecieron viendo los primeros videos virales de YouTube.

A mediados de septiembre, el regiomontano participó en el podcast de Alejandro Villanueva Madness, donde habló sobre los preparativos de su matrimonio y aprovechó para reflexionar sobre la velocidad con la que cambian las tendencias en redes sociales. Incluso contó que llevaba tiempo guardando ideas para su celebración, aunque algunas ya habían perdido actualidad.

Por medio de sus redes, la pareja anunció fecha y lugar de su boda / Especial

“Ahorita me estoy a punto de casar y estoy guardando videos de cosas de bodas que quieres meterle. Y desde hace un año vas metiendo. Hace ratito me metí y ni me acordaba que había guardado esto. Eran cosas que estaban de moda en su momento hace un año, pero, por lo mismo que hay todo el tiempo nuevas, nuevas cosas, se te olvida. Ya nada te sorprende. Es una dopamina de ratitos y se te olvida”, expresó.

¿Quién es Valeria Bermea, la futura esposa de Edgar Martínez?

Valeria Bermea es una arquitecta que mantiene una relación sentimental con Edgardo Martínez Esparza y con quien ahora está por contraer matrimonio. Fue en mayo de 2025 cuando la pareja compartió públicamente imágenes de su compromiso, mostrando algunos momentos de la pedida de mano y la celebración que realizaron junto a sus seres queridos.

De acuerdo con lo compartido por Valeria, el lugar elegido para celebrar su unión sería Cuatro Ciénegas, en Coahuila. Hasta ahora, los detalles sobre los invitados, el desarrollo de la ceremonia y otros aspectos de la celebración no han sido difundidos ampliamente, aunque la fecha del enlace ya despertó el interés de quienes recuerdan a Edgar por su inesperada fama en internet.

Valeria Bermea es una arquitecta que mantiene una relación sentimental con Edgardo Martínez / Especial

¿Cómo se hizo famoso Edgar con el video de su caída?

Mucho antes de que existieran TikTok, Instagram Reels y los actuales creadores de contenido, “La caída de Edgar” se convirtió en uno de los primeros videos virales de México, al mostrar a un niño que intentaba cruzar un río sobre un tronco mientras otra persona lo molestaba hasta provocar que terminara en el agua.

Edgar tenía aproximadamente 11 años cuando ocurrió el incidente, durante unas vacaciones de Semana Santa en San Carlos, una pequeña comunidad rural ubicada a alrededor de hora y media de Monterrey, rumbo a Laredo. Según ha contado, acostumbraba visitar el lugar donde vivían sus abuelos y pasar tiempo con sus primos, quienes solían grabar videos durante las vacaciones para después mostrarlos a la familia.

En aquella ocasión, su primo Raúl llevaba una cámara y registraba diferentes momentos de la convivencia. La idea era realizar una especie de película casera inspirada en Piratas del Caribe, producción que entonces gozaba de gran popularidad. Sin embargo, una de las escenas terminó convirtiéndose en un episodio que cambiaría inesperadamente la vida de Edgar.

“Estaba famosa la película de Piratas del Caribe. Cuando íbamos, ya habían planeado que me iban a tirar. Ya después me dijeron. El video original duraba como tres minutos. Fuimos al río, pasamos y, de regreso, es cuando sale el video”, explicó.

¿Qué fue de Edgar después de convertirse en famoso?

Aunque el video le dio una popularidad inesperada, Edgar también enfrentó momentos difíciles durante su etapa escolar, pues algunos compañeros comenzaron a molestarlo por lo sucedido. Según ha relatado, las burlas duraron una temporada y posteriormente comenzaron a disminuir, aunque su reconocimiento público siguió creciendo.

La fama también le abrió oportunidades fuera de internet. Participó en un comercial de Gamesa, recibió invitaciones a programas de televisión y se convirtió en una figura reconocida en Monterrey, donde durante algún tiempo era identificado constantemente por personas que habían visto la grabación.