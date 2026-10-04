La aficionada fue captada mientras gritaba y señalaba los golpes que debía conectar el ‘Torbellino’ Sánchez

Un momento cómico se vivió durante la pelea entre ‘Torbellino’ Sánchez y ‘Chamaco’ Romero, cuando las cámaras enfocaron a una mujer que no paraba de dar indicaciones desde la orilla del ring, protagonizando una de las escenas más llamativas del combate.

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¿Qué pasó durante la perla?

Todo ocurrió durante el octavo round, cuando las acciones estaban por llegar a su final. Ambos boxeadores intercambiaban golpes en busca de llevarse la victoria, aunque el cansancio comenzaba a pasarles factura después de varios asaltos de intensidad.

En ese momento, mientras los pugilistas continuaban con el intercambio de golpes, las cámaras captaron a una aficionada que gritaba con todas sus fuerzas. La mujer le pedía a uno de los peleadores que se fuera al frente y atacara sin reservas, incluso señalándole los golpes que debía conectar para intentar imponerse sobre su rival.

¿Quién era la mujer que daba indicaciones a pie de ring?

La escena no pasó desapercibida para los comentaristas de la transmisión, quienes rápidamente reaccionaron al comportamiento de la aficionada. Con cada movimiento de los boxeadores, la mujer acompañaba sus gritos con señalamientos y gestos, como si intentara dirigir la estrategia desde su lugar.

Aunque no se confirmó a quién apoyaba, todo parecía indicar que estaba alentando a ‘Torbellino’ Sánchez, a quien le pedía atacar con mayor intensidad en un momento clave del enfrentamiento. Su desesperación quedó en evidencia mientras el reloj avanzaba y los dos pugilistas buscaban conectar los golpes definitivos.

La intensidad de sus indicaciones convirtió la escena en un momento cómico de la transmisión, pues la mujer parecía vivir cada segundo del combate como si estuviera dentro del cuadrilátero, intentando que su favorito siguiera sus instrucciones.

CAPTURA DE PANTALLA

‘Torbellino’ Sánchez se lleva la victoria por decisión dividida

Finalmente, el combate llegó a su conclusión y ‘Torbellino’ Sánchez se quedó con la victoria sobre su rival por decisión dividida de los jueces, resultado que le permitió sumar un nuevo triunfo a su récord profesional.

Aunque la pelea tuvo intercambios de golpes y momentos de tensión sobre el ring, la aficionada terminó robándose parte de la atención por la manera en que vivió el octavo asalto, con gritos y señalamientos que no pasaron inadvertidos para quienes seguían la transmisión.