¿Quién es Susan Dell? La empresaria que se volvió viral tras aparecer junto a Trump

Susan Dell acompañó a su esposo, Michael Dell, durante el evento realizado en la Casa Blanca / Especial

La esposa de Michael Dell acudió a la Casa Blanca para hablar sobre las llamadas Trump Accounts, pero su aparición generó una ola de comentarios y memes en redes sociales

La presencia de Susan Dell junto a Donald Trump y su esposo, Michael Dell, en la Casa Blanca generó una inesperada conversación en redes sociales. Aunque la empresaria acudió al encuentro para participar en un acto relacionado con las llamadas Trump Accounts, fotografías y videos del evento rápidamente comenzaron a circular en plataformas como X y Reddit.

La atención se centró principalmente en su apariencia y expresiones faciales. Algunos usuarios incluso cuestionaron si las imágenes podían haber sido modificadas mediante inteligencia artificial, mientras otros recurrieron a comparaciones con personajes de ficción y extraterrestres.

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La aparición de Susan Dell junto a Donald Trump generó una ola de comentarios y memes en redes sociales / Especial

¿Por qué Susan Dell estuvo en la Casa Blanca?

Susan Dell acompañó a su esposo, Michael Dell, fundador y director ejecutivo de Dell Technologies, durante un evento celebrado el 7 de octubre de 2026 para promover las Trump Accounts, un programa de cuentas de inversión destinado a menores.

La empresaria acudió a la Casa Blanca para participar en un acto relacionado con las llamadas Trump Accounts / Getty

La pareja ha comprometido 6.25 mil millones de dólares para realizar aportaciones de 250 dólares a cuentas de millones de niños, iniciativa vinculada al programa impulsado durante la administración de Trump.

¿Quién es Susan Dell?

Más allá de la reciente viralidad, Susan Dell es una empresaria y filántropa estadounidense. Junto con Michael Dell, fundó en 1999 la Michael & Susan Dell Foundation, organización de la que actualmente es presidenta del consejo y que trabaja en proyectos relacionados con educación, salud y oportunidades económicas.

Susan Dell es empresaria y filántropa; junto con su esposo fundó la Michael & Susan Dell Foundation / Especial

Antes de concentrarse en la filantropía, también desarrolló una trayectoria en la industria de la moda. Fundó tres marcas, entre ellas Phi, firma de lujo que permaneció activa durante la década de 2000. También diseñó vestidos para Barbara y Jenna Bush para la ceremonia inaugural de George W. Bush en 2001.

Susan y Michael Dell se conocieron en Austin, Texas, en 1988, y se casaron un año después. La pareja tiene cuatro hijos: Alexa, Kira, Juliette y Zachary.

¿Qué hay detrás de las teorías sobre su apariencia?

Los comentarios sobre el rostro y las expresiones de Susan Dell se multiplicaron después de su aparición pública. Sin embargo, no existe una declaración de la empresaria que confirme que se haya sometido a algún procedimiento estético, por lo que las versiones difundidas en redes permanecen en el terreno de la especulación.