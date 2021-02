El VAR, cuando la soberbia manda

En las últimas semanas, lo que para muchos era el Santo Grial, la herramienta que acabaría con las injusticias en el futbol, se ha convertido en la maldición para muchos. La aplicación del VAR, la utilización a discreción de su protocolo donde nadie sabe a ciencia cierta qué se señala, qué discuten los árbitros y los motivos del porqué la corrección o ratificación de una decisión.

Antes, el “villano” de la película era el árbitro, hoy, ese papel ha sido reasignado al VAR. No son pocos los que prefieren aquel futbol que era imperfecto. Pero más allá de la polémica, los reclamos, es un hecho que sería absurdo pelear contra la modernidad y sus adelantos tecnológicos, no aprovecharlos, perfeccionarlos sería un retroceso.

La lucha no es contra la tecnología, sino en la forma en cómo se está utilizando, que lejos de dar certeza, genera dudas, por más que se acierte en la mayoría de las decisiones aún teniendo como coartada que se tomaron decisiones con el reglamento en la mano.

Consultamos a especialistas internacionales sobre el tema y hay unanimidad al respecto: el VAR está perdiendo el rumbo y el espíritu para lo que fue creado. Se está sobreexplotando, está tomando una importancia que jamás debió tener. Se trataba de corregir errores grandes, evidentes, irrebatibles y hoy se ocupa para todo, lo que ha generado desconfianza ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo corregirlo?

FALTA DE PERSONALIDAD

Para el argentino Javier Castrilli, quien fuera un polémico e implacable árbitro, el tema es claro: "Tiene que haber una mejor preparación para quienes operan el VAR. La tecnología NO puede enseñarles a los árbitros, lo que a los árbitros NO les enseñaron en el aula. Considero sigue existiendo un error en la preparación de los árbitros y un HORROR en las designaciones de los mismos. Los jefes del arbitraje, sus instructores, saben perfectamente que a tal o cual árbitro tiene problemas para la lectura adecuada de las acciones, pero los siguen designando para pitar y estos árbitros son permeables, es decir, son muy fácilmente influenciables por las decisiones de otros y no las propias. Por lo menos acá (Argentina) así sucede.

"Hay muchos árbitros centrales que NO tienen personalidad, que son permeables al pánico escénico, permeables a la presión, al nombre de los equipos, al nombre de sus superiores, y entonces, esos centrales, que hay muchos, se van a la más fácil: la 'recomendación' o 'sugerencia' que le da el VAR. Se lavan las manos como Pilatos, y los que toman REALMENTE toman la decisión final son los del camioncito (VAR), desde ahí ellos pitan todo, se empoderan. El VAR, realmente termina siendo el árbitro central, aprovechándose de la debilidad mental de estos, de la falta de personalidad o de criterio para mantener una decisión. Escucha algunos audios del VAR que ha liberado la Conmebol y verás como el VAR y el AVAR están siguiendo los juegos totalmente excitados, buscando hormiguitas, no están buscando ayudar al central para corregir errores graves, realmente están pitando desde la televisión y eso NO está bien, no es la función".

Si escuchamos el audio y videos del VAR (liberados por Conmebol) por la discusión de un posible penalti, liberado durante el juego de eliminatoria entre Perú y Argentina, tendremos que darle la razón a Castrilli. El central NO marca un penalti sobre el jugador Cueva; sin embargo, el VAR, sin criterio alguno, busca diferentes puntos de contacto de la pierna del jugador con el arquero para así sugerirle al central que revise un posible penalti. Sólo que aquí el silbante, con mucha personalidad, mantiene su postura inicial y no marca. Lamentablemente la mayoría de silbantes ceden a las sugerencias del VAR, porque se quitan responsabilidad, pues al fin y al cabo el VAR le mostró algo que servirá para expiar culpas.

PITAR POR TV

En una conferencia celebrada en noviembre, ante el colegio de su país, el silbante italiano Roberto Rosetti, jefe de árbitros de la UEFA, habló sobre los errores que se cometen al pitar desde un monitor de televisión: "NO se puede arbitrar con la cámara lenta, ni con las imágenes congeladas, porque se pierde toda perspectiva, la interpretación y el sentido de la justicia. Con la imagen congelada SIEMPRE podrás ver un contacto, pero no la intensidad de la jugada, un jugador que va barrido (sic) no puede detener su carrera como si fuera magia para evitar el contacto, eso es lo que los centrales deben tener en cuenta, eso SÓLO lo da la sensibilidad arbitral, la instrucción, la lectura del juego, el árbitro en la cancha sabe si hubo o no intención, aunque esta palabra ya no esté en la regla, es el sentido común, es la esencia del juego y el VAR está matando esa esencia por su exceso de protagonismo. Se sienten más importantes que el árbitro central, y ese es el problema, se la pasan buscando agujas en un pajar y esa NO es su función, que es el de detectar errores muy grandes e irrebatibles, que NO dejen NADA a la polémica. Eso NO lo han entendido".

MEDIA PRO Y EL VAR

El VAR es una herramienta cara, la FMF tiene un contrato con la muy poderosa empresa Mediapro, sí, esa misma contra la que TV Azteca tiene una campaña burda por la posible compra de Fox Sports, ya que aseguran que es un peligro para México y su Liga.

Pues Mediapro, desde hace tiempo, YA es socio comercial de Doña Fede. Le pagan alrededor de 60 millones de pesos anuales por la tecnología del VAR que se aplica en TODOS los juegos de la Liga MX. Además, recientemente le otorgaron la producción total para la transmisión de 6 de los 8 juegos de la Liga de Expansión de cada jornada.

Muchos especialistas aseguran que la relación entre Mediapro y la FMF se afianzó con la llegada de Mikel Arriola, pues Julio di Bella, asesor de la empresa española, y el nuevo presidente de la Liga son muy cercanos, pues estuvieron juntos en la campaña de Meade.

Arturo Ángeles, quien lamentablemente estuvo a cargo algún tiempo de la instrucción arbitral de la FMF, tuvo la brillante idea de tropicalizar el VAR, es decir, aplicarlo a “la mexicana”. Palabras más palabras menos, les dijo a sus silbantes: "a la Federación le sale muy caro el 'juguetito' este del VAR, así que hay que sacarle jugo". Y a partir de entonces se cayó en un exceso absoluto, se revisaba todo con o sin razón. Lo importante era que se notara que se aprovechaba y que valía la pena "el gasto".

Ese fue un gravísimo error, pues buscaban una percepción, más que la justicia y aunque posteriormente se trató de corregir, evidentemente algunos se quedaron muy mal acostumbrados. El VAR empoderó a quien lo aplica, eso está claro. Muchos de ellos mandan y no el árbitro central, como debería ser.

LOS CAMBIOS QUE VIENEN

Castrilli ya piensa en los cambios que vienen en el futuro inmediato: "Creo que es urgente hacer modificaciones sustanciales y conceptuales al protocolo en el VAR. Se debe acabar con esa omnipotencia arbitral ¿Por qué sólo el árbitro, como si fuera Dios, decide cuál jugada sí o cuál jugada NO revisar? El VAR debe ayudar a las 'víctimas', por así decirlo, de las injusticias que los árbitros cometen dentro de la cancha ¿Quiénes la sufren? Los jugadores, los técnicos, a ellos los echan por un fallo arbitral del VAR o del central ¿Por qué ellos, jugadores o técnicos, NO pueden pedir que una o dos jugadas sean revisadas como sucede en otros deportes? Este sería un derecho elemental de justicia ¿Por qué solo puede decidir el árbitro? Esto ya se está revisando".

¿Y cómo acabar con el tiempo que se emplea al revisar las jugadas? "Eso habrá que estudiarse. Se me ocurre que debe tener un tiempo límite, si con 3 o 4 repeticiones no logras convencerte en el VAR de que hubo un error grave, se debe dejar la decisión arbitral inicial. No puedes pasarte 5 minutos revisando algo. Un error GRAVE lo detectas en una o 2 repeticiones máximo, no necesitas más de un minuto y diez repeticiones. Si hay dudas así, te quedas con la decisión original".

También nos aseguraron que ya se estudian las posibilidades de cambios el próximo año, esto con el fin de trasparentar el USO del VAR ¿Cómo? Liberando en tiempo real para la televisión, y público, los audios entre el VAR y el central. Los impulsores de esta propuesta están convencidos de que se debe mostrar lo que se revisa, y el árbitro debería explicar claramente a todos qué resuelve y por qué, tal y como sucede en el futbol americano, en la NBA o el rugby, donde el árbitro tiene un micrófono que sale en los parlantes del estadio y en la transmisión de TV. En lo personal, me encantaría que esta sugerencia prosperara ¿a usted no?

COMO LA NBA

Otra de las propuestas de modificación al protocolo del VAR tiene que ver con la forma en la que la NBA aplica su video asistente en los juegos. En este caso, el 'NBA Replay Center' NO se comunica directamente con los árbitros del juego, SON solamente ellos (los árbitros) los que en caso de tener alguna duda pueden solicitar las repeticiones para corregir o reafirmar. Eso les da independencia, no se influyen por nadie y se le da agilidad al juego, pero sobre todo transparencia a lo que se decide.

Pero mientras todo eso llega a ocurrir, urge acabar con un protagonismo mal entendido. La soberbia y el afán de protagonismo de árbitros desde una cabina, NO debe estar por encima del espíritu del VAR y su correcta aplicación. El ego y la falta de personalidad de los silbantes le están haciendo un daño enorme a una extraordinaria herramienta.

"Con el VAR hay que olvidarse de que los errores van a terminar, los errores van a seguir apareciendo porque habrá apreciaciones que son de hombres y los hombres pueden fallar". Pierluigi Collina.

