Daniel Wiffen: De Juego de Tronos a campeón olímpico en París 2024

Como ya es costumbre, los Juegos Olímpicos siempre regalan grandes historias y la de Daniel Wiffen, no es la excepción.

El nadador irlandés hizo historia en los 800m libres al conseguir un récord olímpico con un tiempo de 7:38.19 y llevarse el oro por primera vez en la historia de Irlanda en natación.

Años atrás, Daniel actuó en la aclamada serie Game of Thrones, en el capítulo "Las lluvias de Castamere", el cual es considerado de los mejores en la serie.

“Realmente no sabía nada sobre ”Game of Thrones” cuando era más joven. Mis padres no me dejaron verla, pero creo que mi papá la veía todo el tiempo, y luego mi hermana Elizabeth consiguió un papel realmente bueno, era una de las hijas de Frey", mencionó Wiffen sobre su hermana, quien interpretó a Neyela Frey.

El 2 de junio de 2013 participó en una de las series más populares de los últimos años, ahora, 11 años después, hizo historia en su país y en los Juegos Olímpicos tras batir un récord. Sin duda una de las grandes historias que París 2024 podrá contar.

