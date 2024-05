Griezmann sobre estar en París 2024 con Francia: 'Se decidirá en breve'

Antoine Griezmann, jugador internacional francés del Atlético de Madrid, informó este jueves que su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 se decidirá en breve. Thierry Henry dará una primera lista el 3 de junio. Sin embargo, Griezmann aclaró que no desea que su eventual participación ponga en riesgo su futuro en el club español.

En la ciudad deportiva de la Selección Francesa, donde se prepara para la Eurocopa 2024, Griezmann habló con los medios y expresó su sueño de competir en los Juegos Olímpicos. "Es un sueño (ir a los Olímpicos), luego es el club el que decide y, de momento, no están muy por la labor. De todas formas, se decidirá en breve. Yo no puedo hacer nada más, solo no quiero que suponga un problema para mi futuro en el Atlético", comentó el delantero del Atlético de 33 años.

El atacante insistió en la ilusión que le produce la idea de estar en unos Juegos Olímpicos, pese a que será un final de temporada exigente con la Eurocopa de Alemania, que se celebrará entre el 14 de junio y el 14 de julio.

Griezmann también afirmó que continuará en el Atlético de Madrid la próxima temporada y, al ser preguntado sobre el interés del futbol saudí, reconoció haber rechazado ofertas. "He tenido ofertas, llamadas, pero quiero seguir. Hice muchos esfuerzos para volver y ser de nuevo aceptado (tras su salida al Barcelona). Es en el Atlético donde yo quiero terminar en Europa, es un orgullo estar allí", concluyó.

