Nuria Diosdado anticipa que México esté en los primeros lugares en los Juegos Olímpicos París 2024

En una entrevista exclusiva con RÉCORD, Nuria Diosdado, capitana de la Selección Nacional de Natación artística, compartió sus impresiones sobre el tramo final de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024, en donde asegura que, si no hay penalizaciones, México podría alcanzar el podio. Con 100 días en la cuenta regresiva, la nadadora tapatía describe este período como el último 'jalón'. Sin embargo, destaca que es un lapso de disfrute, pues para ellas significa que el plazo por fin se ha cumplido.

"La verdad, para mí los 100 días son ya como el último 'jalón'. Son los últimos tres meses que tenemos que meterle todo. El último trimestre para los Juegos Olímpicos en donde la presión, el entrenamiento, el nervio, las ganas, todo sube, y también, por otra parte, como de ya sentirme tranquila, saber que siempre los últimos 100 días es: disfruta, pero también aprovecha el tiempo que tienes para entrenar, gozar y descansar", reflexionó.

Como capitana y la más experimentada, Nuria ha tratado de 'minimizar' el escenario olímpico a su equipo, compartiéndoles que no es muy diferente a las otras competencias en donde ya triunfaron, como lo fue en los Juegos Panamericanos. "Suelen preguntarnos mucho como: ¿qué son los Juegos Olímpicos?, ¿Cómo se viven?, ¿Cómo se sienten?, y tratamos de siempre estarles empapando de experiencias, pero también dejándoles que ellas lo vivan a su forma".

"Ayudamos a 'minimizar' el escenario y que todo eso ya lo han vivido, va a haber una alberca, van a estar sus entrenadoras, va a ser la misma música, va a haber público y cámaras, pero no va a ser nada diferente", aseguró. En cuanto a la posibilidad de conseguir una medalla, Diosdado sabe que están lejos en el ranking. Sin embargo, el nuevo reglamento les da la oportunidad de que con una rutina impecable puedan alcanzar el podio.

"El ranking que se tiene es: octavo en equipo y noveno en dueto, entonces, se puede decir que por estadística estamos lejos, pero nosotras sabemos que podemos ir a todo. Hoy hay un nuevo reglamento, tanto puedes ser el primer lugar, como puedes ser el último, un pequeño fallo te puede mandar al final. Entonces, no queremos ir enfocadas en la medalla, sino en nuestro desempeño. Si nosotras nadamos la rutina y no hay ninguna penalización, es posible que México esté en los primeros lugares", compartió ilusionada.

Con 33 años y en su cuarto proceso olímpico, Nuria aún no piensa en el retiro, pero sí está consiente de que podría ser su última participación en la justa, por lo que desea simplemente disfrutar el momento. "No lo sé, ahorita si veo un ciclo que es París, quiero tomarme unas vacaciones y después analizar lo que sigue".

"Ahorita no tengo una respuesta, porque en mis otros ciclos olímpicos siempre decía que me iba a retirar y no me retiraba, y hoy estoy en unos cuartos Juegos Olímpicos, entonces, quiero cambiar la fórmula, quiero vivir el momento, vivir París sin pensar qué sigue para mí, y después de su debido descanso tomar una decisión", finalizó.

