París 2024: Shelly-Ann Fraser-Pryce no corrió la Semifinal y no romperá marca de Usain Bolt

Una despedida dolorosa y sin medalla. Antes de llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024, la corredora de Jamaica Shelly-Ann Fraser-Pryce, adelantó que sería su última participación en la justa veraniega, de la cual se marcha sin podio y en medio de una confusión por su ausencia en las Semifinales.

La veterana atleta de 37 años, que ganó medalla en sus cuatro anteriores participaciones en Juegos Olímpicos, no salió a la pista este sábado para buscar su pase a la Final de los 100 metros planos y por ahora no están claros los motivos de su ausencia.

¿Qué le pasó a Shelly-Ann Fraser Pryce en París 2024?

En el registro oficial de los Juegos Olímpicos, la velocista, que estaba previsto para salir en la Semifinal 2, aparece como DNS (Did Not Start), es decir que ni siquiera pudo salir a pista. Y aunque algunas versiones apuntan a una lesión en el tendón de la corva durante el calentamiento, los motivos no se han aclarado.

En redes sociales circula un video en el que la propia atleta denuncia que no le permitieron entrar a la zona de calentamiento, al parecer porque no llegó en el autobús de atletas, regla que -señala la corredora- cambiaron de un día a otro.

"Dijo que cambiaron la regla ayer, ¿por qué cambiarían la regla y no avisan?", comenta Fraser Pryce, quien asegura que hasta ayer, aquellos deportistas que no estaban en la Villa Olímpica podían llegar por su propia cuenta, pero no le permitieron el ingreso hoy previo a la Semifinal.

Temendo escándalo lo de Shelly Ann Fraser. No compitió porque no llegó en el autobus de atletas. Hasta ayer no era necesario llegar en el autobús a competir. Ella no lo sabía, increíble lo ocurrido a la subcampeona olímpica. @terryfinisterre pic.twitter.com/QbnDmvRUU6 — Juan Carlos Vázquez (@elnarrador) August 3, 2024

Hasta el momento, no se ha confirmado ninguna versión de forma oficial y por parte del Comité Olímpico Internacional, la única confirmación es el DNS de la lista de salida. Como fuera, la afición al atletismo se perdió la oportunidad de ver una final enrte Shelly-Ann y la estadounidense Sha'Carri Richardson.

¿Qué récord buscaba imponer Shelly-Ann Fraser-Pryce en Juegos Olímpicos?

La veterana de 37 añps quería superar a Usain Bolt como medallista consecutivo en una sola prueba. El exvelocisra se colgó el oro en los 200m en Atenas 2004, Pekín 208, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, todos en los 200 metros.

Mientras que Shelly-Ann ganó oro en Pekín 2008 y Londres 2012, además de bronce en Río 2016 y plata en Tokio 2020 en los 100 metros planos, por lo que buscaba su quinta presea de forma consecutiva, misma que ya no podrá pelear. La corredora además ganó plata en los 200m y en los relevos de 4x100m en Londres 2012, y en relevos ganó plata en Brasil y Oro en Japón.

