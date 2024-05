Vianney Trejo asegura sentirse apoyada y con entusiasmo para lograr marca para París 2024

De cara a sus últimas dos competencias en las que buscará asegurar su pase a los Juegos Paralímpicos París 2024, la nadadora Vianney Trejo, quien compite en la categoría S6, habló de sus próximos retos y sobre el sueño que significa ir a competir a Francia.

Durante una conferencia de Siegfried Rhein, la multimedallista de Juegos Parapanamericanos aprovechó para agradecer a la farmacéutica por crear productos como IDRAFAST®, la bebida que ayuda a tener una hidratación inteligente a los deportistas en cada momento del día.

"Creo que son una empresa que, para mí, sería un honor que siguieran pudiendo enfocarse justamente en este tipo de productos para nosotros como deportistas y para todos en general", explicó Vianney.

La paratleta capitalina estuvo cerca de conseguir su clasificación a sus terceras Paralimpiadas, pero se quedó a un segundo de conseguir la marca. Sin embargo, reconoce haber obtenido un gran tiempo.

"Ya tuve mi primera competencia en Indianápolis, Estados Unidos, me quedé a un segundo de dar la marca. Al principio me quedé un poquito triste, agobiada, pero también valoré la etapa en la que me encontraba yo en ese momento de entrenamiento y sé que fue un gran tiempo", aceptó la también modelo y estudiante de psicología.

Ahora, Trejo tendrá que ir a buscar su boleto a París en las últimas dos competencias, la primera en Berlín, Alemania, y la segunda, nada más y nada menos que en la sede Olímpica, en París, Francia.

"Ahora estoy a 10 días aproximadamente de volver a competir, es una competencia en Berlín y de ahí me paso a Francia, porque son mis últimos dos eventos para buscar marca para París", compartió la nadadora azteca.

Vianney reveló que participará en una competencia nueva, lo que significa un gran desafío. Sin embargo, no pierde el sueño de ir a París, algo sigue siendo una motivación pese a ya haber participado anteriormente en Londres y Río de Janeiro.

"Me espera algo muy fuerte, pero no imposible. La verdad es que estoy muy contenta, motivada; el ir a juegos es para mí de verdad un sueño. Ya tuve la oportunidad de ir a dos, pero sigue siendo un sueño, entonces estoy feliz", finalizó.

Siegfried Rhein e IDRAFAST® le desean a Vianney Trejo éxito en sus próximas competencias, en las que buscará asegurar su boleto a los Juegos Paralímpicos de París 2024.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:MEN'S FASHION MUESTRA UNIFORME DE GALA QUE USARÁN LOS ATLETAS MEXICANOS EN PARÍS 2024