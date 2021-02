AAA: Pagano arremetió contra Chessman por luchar con extensiones

El término ‘fraude’ se ha empleado de manera errónea en los últimos años dentro de la lucha libre mexicana. Cuando al aficionado no le gusta el resultado de un combate suele ocupar este término para demostrar su descontento. Cuando Pagano rapó a Chessman en la pasada Triplemanía las opiniones se volvieron a dividir. Tras ver al ‘Asesino de la Luz Roja’ con extensiones en su primer aparición tras perder la cabellera, el público estalló.

El ‘Noa-Noa Style’ está consciente de que el rudo se rapó en la Arena Ciudad de México en el magno evento de Lucha Libre AAA. Sin embargo, el ver a Chessman con extensiones lo hizo enfurecer de sobremanera. Pagano no está conforme con lo que está haciendo el ‘Asesino de la Luz Roja’ al presentarse como si nada hubiese pasado en diciembre.

“Chessman sí se rapó en Triplemanía XXVIII, pero para mí no cumplió porque en Tlaxcala se subió con extensiones. Usarlas cuando acabas de perder la cabellera en un evento tan grande (es el problema)”, declaró el oriundo de Ciudad Juárez en un video que subió a su Facebook. “Aquí no tiene nada que ver la empresa, la empresa cumplió teniendo un evento tan grande como lo fue Triplemanía XXVIII, a pesar de ser evento cerrado”, añadió.

Un espectáculo para toda la familia. Mira la lucha completa de @Psychooriginal, @ElTexanoJr y Chessman Mucha acción en nuestro canal de @YouTubeMexico y #AutoLuchasAAA https://t.co/vqBHYv9O0L pic.twitter.com/n2GJCJRFh5 — Lucha Libre AAA (@luchalibreaaa) February 19, 2021

El tema no se ha cerrado para el juarense, él quiere acabar con la ‘nueva’ cabellera de Chessman y ha prometido volver a raparlo. Pese a que el 2020 fue muy intermitente en cuanto a las presentaciones de AAA, debido a la pandemia, la rivalidad entre estos dos colosos dio mucho de que hablar a lo largo del año y el combate que regalaron en Triplemanía XXVIII dejó a la afición con ganas de más.

“Aquí el que se peló arriba del ring fue Chessman porque era lo que se había decretado en la Triplemanía, sí pasó, ahí está la greña. Después él a sus anchas se puso las extensiones”, dijo Pagano en su video. “En el próximo evento en donde yo lo vea, luche o no luche en contra de él, yo le voy a arrancar esos pelos a punta de ya saben qué. El señor no es la muñeca de los cerillos, no está manco, van a llover… soy técnico así que no puedo decir groserías, pero ya saben qué va a llover”, agregó.

