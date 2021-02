WWE: Bianca Belair y Sasha Banks, destinadas a hacer historia en Wrestlemania

El 2020 marcó el final de la tolerancia al racismo y discriminación en los Estados Unidos. El movimiento ‘Black Lives Matters’ tomó un gran peso y se adueño de las calles, en plena pandemia. El deporte usó su alcance para que el mensaje de conciencia llegara a todo el mundo y en WWE está a punto de hacerse historia, en caso de que Bianca Belair decida enfrentar a Sasha Banks en Wrestlemania.

Por segunda vez en la historia, dos superestrellas afrodescendientes podrían verse cara a cara en una lucha titular en el evento más grande de la WWE. En Wrestlemania XII Rocky Maivia (The Rock) le arrebató el campeonato intercontinental a The Sultan (Rikishi), marcando el único antecedente de esta índole. Fue precisamente Rikishi quien se acercó a felicitar a Belair cuando ésta ganó el Royal Rumble femenil hace un par de semanas.

“Rikishi me dio algunas palabras y fue muy increíble porque el hecho de que una leyenda como él te diga las cosas que me dijo, me dé su aprobación, mucha más motivación y confianza de cara a Wrestlemania”, declaró ‘The Est’, días después de su histórica victoria. Junto a The Rock, Belair se ubica como la segunda superestrella afrodescendiente en ganar esta lucha y la primera mujer en conseguirlo.

Pese a la gran calidad de Asuka e Io Shirai, el Universo de la WWE está listo para que Belair elija a Sasha Banks como su oponente en Wrestlemania, lo que muchos catalogan como un auténtico ‘Dream Match’ por la capacidades atléticas de la retadora y el gran talento dentro del ring que tiene ‘La Jefa’.

“Veo muchas opiniones diferentes en redes sociales y muchas apuntan a que les encantaría verme en contra de Sasha (Banks) en Wrestlemania. Por supuesto que creo que sería una lucha increíble, por todo lo que representaría. Las dos juntas en el mismo ring sería algo increíble”, dijo Belair sobre la posibilidad de luchar por el campeonato femenil de Smackdown en abril.

“Ser la primera mujer afroamericana que gana un Royal Rumble es un gran honor. Tomo esta plataforma de manera muy seria, represento a un gran gran movimiento. Estoy muy orgullosa de ser parte de esto”, concluyó Belair sobre su histórica participación en Royal Rumble que le garantizó su pase a Wrestlemania.