Hijo del Dr. Wagner Jr., un luchador de gran pedigree

Pocos luchadores a lo largo de la historia pueden presumir una herencia y un pedigree más fino que el Hijo del Dr. Wagner Jr. El joven gladiador de tercera generación, por partida doble, combina la elegancia y agresividad del Legado Wagner, con la técnica y amor por la profesión de la Dinastía Moreno. Tener a ambas familias detrás de él no representa un peso para este gladiador que quiere escribir su propia historia.

"Yo nací en un cuadrilátero. Comía, soñaba y cenaba lucha libre, era el día a día con mi familia. Desde acomodar sillas en una arena, vender papitas, máscaras y boletos, hasta hacer un cartel y anunciar”, declaró en entrevista con RÉCORD. "Desde que tengo uso de razón, a los dos o tres años, ya me aventaba mis primeros topes. Es mi vida completa. No es un peso, al contrario es mi día a día”, añadió.

Fue Rossy Moreno, su madre, la que inicialmente creyó en el sueño de que el Hijo de Dr. Wagner Jr se convirtiera en luchador profesional. Al principio el ‘Galeno del Mal’ no estaba muy de acuerdo con que su hijo siguiera sus pasos, lo que fue una situación complicada de principio. Poco a poco el joven gladiador fue cobijado por grandes personalidades como el Hijo del Perro Aguayo.

“Mi mamá tiene más arraigada la lucha libre. Mi papá me dijo: ‘Haz una carrera universitaria, una carrera formal’. A lo mejor mi papá quería que fuéramos doctores o abogados”, confesó el Hijo del Dr. Wagner Jr. “En ese sentido mi mamá siempre me apoyó más, de hecho al inicio de mi carrera no sentí tanto apoyo de mi padre porque él tenía otros planes. A los 18 años recién cumplidos, yo hice mi debut en la empresa Perros del Mal con el Hijo del Perro Aguayo como Hijo del Dr. Wagner Jr”, recordó con gran sentimiento a quien confío en él desde un principio.

Hay grandes nombres detrás de la carrera del heredero del Legado Wagner. Sin embargo, está consciente de su lugar dentro de la dinastía. “Yo creo que no hay carreras grandes ni chicas. Ni mi papá superó a mi abuelo, ni mi abuelo fue mejor que mi papá, ni a lo mejor yo supero a mi papá. Son etapas diferentes, cada quien tiene que aprender a disfrutar su etapa”, concluyó el Hijo del Dr. Wagner Jr.

