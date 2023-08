Dalys, feliz y segura de sí misma tras debut en Triplemania XXXI

Pese a su derrota en Triplemanía XXXI, Dalys dijo para RÉCORD que está muy feliz de haber llegado a la Tres Veces Estelar y aseguró que tiene ganas de enfrentar a quien se le ponga enfrente.

“Las cosas se van dando poco a poco, como te dije, prácticamente soy la nueva, la que va entrando, la que va llegando. Ahora tengo rivalidad con todas, tanto las rudas como las técnicas, a estas alturas de mi carrera no le tengo miedo a nadie, he tenido muchos encuentros y eso me da la seguridad de poder pararme en cualquier ring y tener de rival a cualquiera. Ellas están muy bien preparadas, ojalá alguna se anime y me tenga mano a mano", comentó

"La Caribeña" hizo equipo con Lady Shani y Sexy Star en Triplemanía XXXI en lo que fue su debut en el evento luchístico más importante de México.

"Feliz, feliz, contenta. Todas le echamos muchas ganas, todas callamos muchas bocas, se decían muchas cosas pero ya vieron que sí hay nivel para poder sacar muy buenos encuentros, en lo personal disfruté estar con todas ellas aquí en su casa que ahora es mi casa".

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: TRIPLEMANIA XXXI: PSYCHO CLOWN SE IMPONE A SAM ADONIS Y CONQUISTA LA GUERRA DE RIVALIDADES