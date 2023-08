Dralístico quiere poner en juego su máscara: “Me gustaría exigirle a AAA un duelo de apuestas"

El tesoro más preciado para un luchador es la máscara, por lo tanto, al apostarla hay dos opciones, que la ganes y te conviertas en figura o que la pierdas y te quedes en olvido. Dralístico tiene un currículum impecable en luchas de campeonatos, no obstante, le falta un duelo de apuestas con el que podría catapultar su carrera.

“He tenido varios campeonatos a lo largo de mi carrera, con diferentes personajes, pero no he tenido un duelo de máscaras, yo creo que no la he tenido porque no me gustan los rivales, cuando tu apuestas te tiene que gustar el rival y hacer química con él arriba del cuadrilátero”, comentó el gladiador para Más Lucha.

Tras su incorporación a AAA, Dragon Lee y Dralístico retaron a los lucha bros, Pentagón Jr. y Fénix, por los campeonatos de parejas, lamentablemente, la lucha no se dio por la lesión de Fénix y otras circunstancias. Pero la batalla que si se dio fue Pentagón Jr. contra Dralístico, dos luchadores que se verán las caras el próximo sábado en Triplemanía XXXI CDMX y en la que puede nacer una rivalidad.

“Me gustaría exigirle a AAA un duelo de apuestas. Uno de los rivales que me gustaría que se culminara una rivalidad es Pentagón Jr. A la gente le ha gustado vernos en las pocas veces que nos hemos enfrentado. Es un luchador que no tiene miedo y yo tampoco tengo miedo”, señaló.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: COPA TRIPLEMANÍA XXXI: PRESENTAN CARTEL DE LUJO PARA ESTE SÁBADO