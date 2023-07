Konnan da el visto bueno a Belcegor, Centella y Drago para brillar en Triple A

En la función del pasado sábado en el Coliseo La Concordia de Orizaba, AAA debutó a tres luchadores, Belcegor, Centella y la nueva versión de Drago, los cuales dieron una gran impresión y fueron premiados por el público con dinero a pesar de nunca antes ser vistos. Estas nuevas estrellas tienen el visto bueno de Konan el Director Creativo de la empresa, quien los ve en buenas historias.

“Centella va a ser la primera luchadora voladora en México, tenía tiempo buscándola, mandé a luchadoras a entrenar y tenían miedo; Drago es el único luchador en México que hace un doble 360 para afuera, la única persona que lo hizo fue Kalisto cuando era Samuray del Sol y cayó mal, se rompió la cabeza y Belcegor se ve que va a ser una buena base, porque en la lucha no es sólo volar”, detalló el comandante Konnan.

Tras la aparición de Belcegor, los comentarios en redes sociales se suscitaron, comparándolo con luchadores como DMT Azul, Grond XXX o Taurus, otras criticas fueron en contra de una versión de Drago. Opiniones que Konnan no toma con importancia, pues cree que el aficionado nunca estará conforme con ninguna empresa de lucha libre.

“Su vida es tan insignificante para que se anden quejando de eso. A mí no me importa nada de eso (imagen del personaje), a mí me importa que sea disciplinado, que sea profesional y que ayude a sus compañeros a lucirse. Si el personaje es de la propiedad intelectual de la AAA, podemos tener 17 Dragos si queremos, ¿cuántos Batman y Jokers ha habido? Aquí es igual, siempre habrá una Parka o un Octagón”, mencionó Carlos Espada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DEL FONDO A LA PESTE NEGRA: LA HISTORIA DE SUPERACIÓN DE MR. NIEBLA