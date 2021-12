Pagano sobre Triplemanía en el 30 aniversario: ‘Hasta como fan estoy emocionado’

Con la gira del 30 aniversario de Lucha Libre AAA, todo el elenco busca una oportunidad de entrar en uno de los carteles más importantes de la historia. Con cinco Triplemanías trabajadas — incluyendo dos protagonizadas — Pagano tiene la mira fija en el magno evento de la empresa para la que trabaja y esa fecha es su mayor motivación para arrancar el 2022.

“Ya llevó cinco años en Triplemanía. Es muy grato saber que hay algo para Pagano, porque lo he estado construyendo, he estado siempre con la camisa muy puesta todos estos años que he estado dentro de la empresa”, dijo el Noa Noa Style en entrevista con RÉCORD.

“No me imagino cuál pudiera ser la sorpresa, hasta como aficionado estoy emocionado porque AAA siempre avienta carteles espectaculares para Triplemanía y el 30 aniversario va a ser algo que va a causar mucha expectativa y emoción”, agregó.

El 2021 fue un año sumamente interesante para la carrera deportiva del oriundo de Ciudad Juárez, Chihuahua. Luego de quitarle la cabellera a Chessman en diciembre del 2020, el siguiente año apuntó a lo más alto de la industria y así lo fue.

Pagano tuvo la oportunidad de defender su casa en Triplemanía XXIX en contra de La Empresa y así mismo Dorian Roldán lo consideró para acompañar a Caín Velásquez en Triplemanía Regia II. Lo que más destacó para el gladiador en el año fue el regreso de la afición de manera presencial.

“El 2021 lo cierro con muy buen sabor de boca ya que pudimos regresar a ver a la gente. Fue todo un proceso en el cual estuvimos trabajando durante la pandemia”, declaró Pagano.

“Siento que cumplí casi todo lo que me propuse para 2021. En 2022 tenemos diferentes propósitos, más energía y más ganas”, añadió.

Pagano es uno de los elementos que más progreso ha mostrado en Lucha Libre AAA desde su llegada en 2015. Las múltiples facetas que ha experimentado, primero como luchador extremo, luego rudo y al final uniéndose al bando de los técnicos lo colocan como una pieza versátil en el organigrama de la empresa. Su recompensa será un 2022 lleno de trabajo y un lugar en el cartel más importante del año: Triplemanía XXX.

