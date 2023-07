Psicópata del Ring, el proyecto de vida de Psycho Clown

Ubicado en Xola 69, entre Bolívar y Castilla, en la colonia Álamos de la Ciudad de México, Psycho Clown emprendió el Psicópata del Ring, gimnasio que cuenta con pesas, cardio, RX, crossfit, clases de zumba, lucha libre, spa y la Psy Kaza que maneja productos oficiales del luchador.

El estandarte de la AAA le abrió las puertas de su gimnasio a RÉCORD para platicar sobre su sentir al lograr una nueva meta tanto en su vida personal como profesional.

"Gracias a Dios se me está cumpliendo poco a poco, estoy aprendiendo a diario cosas nuevas en el gimnasio. No ha sido fácil, pero no es imposible. En la vida tenemos que echarle ganas, salir adelante en nuestros proyectos", mencionó el gladiador.

A pesar de que su escuela de lucha libre es nueva, ha tenido buenos comentarios por parte de los alumnos, ya que uno de sus compañeros de los Psycho Circus es el maestro.

"Monster Clown es quien está dando clases, ya que ha tenido mucha aceptación de muchos principiantes y niños; tiene aproximadamente 20 niños. Próximamente van a empezar otros profesores a impartir clases", señaló el Psicópata del Ring.

Sin duda alguna, el crecimiento personal de Psycho Clown ha sido asombroso en los últimos años, ya que, además, su promotora de funciones de lucha libre, Psycho Producciones, ha sido un éxito por toda la República Mexicana.

"Desde niño quería ser una persona que le gustara su trabajo, he entrenado en gimnasios toda mi vida. Yo creo que simplemente, es algo que he buscado indirectamente, porque siempre he estado haciendo deporte", comentó.

La mayoría de los alumnos que llegan a practicar al Psicópata del Ring son del Estado de México, y se debe al plan de trabajo de Psycho, quien busca impulsar a los nuevos talentos en su empresa y apoyarlos con las mensualidades.

